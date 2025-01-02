Випробування на холоді — як електрокари впоралися з ніччю при -40 °C

Заморожування електромобіля. Фото: @Elbilforeningen

На норвезькому YouTube-каналі Norsk Elbilforening провели експеримент, щоб дізнатися, як електромобілі поводяться в умовах екстремального холоду. Для цього автори каналу розмістили п’ять різних моделей у морозильній камері, де температура опускалася до -40 °C.

Результати випробування виявилися досить несподіваними.

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Тестували BMW iX1, Renault Megane E-Tech, Nissan Ariya, KIA Niro EV та MG4 у Фінляндії в умовах морозу. Електромобілі занурили в спеціальні морозильні камери на ніч, а вранці перевірили напругу в 12-вольтовій батареї, працездатність дисплеїв та органів управління. Активували режим швидкого розморожування лобового скла та протягом 15 хвилин стежили за прогрівом салону.

Не витримали холоду

MG4 Electric

Машина не захотіла відкриватися від електронного ключа, перевірка на клемах АКБ показала напругу лише 3,15 вольта. Хетчбек не зміг активуватися взагалі.

Nissan Ariya

Машина відкрилася без проблем, продемонстрував повноцінну працездатність усіх дисплеїв та сенсорних кнопок, але напруга в батареї становила 11,42 В, через що кросовер майже одразу видав повідомлення про несправність силової установки. За три з половиною хвилини авто вимкнуло всі системи.

KIA Niro EV

Електромобіль показав напругу 11,72 В, дисплеї працювали надто повільно. За 10 хвилин після активації в авто було лише -25,7°C. Ще за 11 хвилин бортовий комп'ютер видав повідомлення про низький рівень заряду АКБ й машина не змогла продовжити підготовку до руху.

Електромобілі, які змогли

Renault E-Tech

Авто відкрилося без проблем, акумулятор показав напругу 15,16 В, панель приладів, мультимедійна система та режим відтавання лобового скла запрацювали без зусиль. Через 4 хвилини в салоні було вже 4 °C, а через 15 хвилин — майже 20 °C. Лобове скло повністю розморозилося, проте через холод автомобіль видав повідомлення про обмеження потужності. Зрештою авто виїхало з боксу, проте під ним були помічені сліди антифризу, що свідчило про дефект в системі охолодження.

BMW iX1

Автомобіль відкрився, акумулятор видавав напругу 14,81 В. За 5 хвилин після запуску температура в салоні трималася на рівні -20 °C, але за 15 хвилин прогрілася до 17 °C. Приладова панель та дисплеї працювали без проблем. Машина спокійно виїхала з гаража.

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