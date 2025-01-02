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Електрокари провели ніч при -40 °C — що з ними сталося

2 січня 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Випробування на холоді — як електрокари впоралися з ніччю при -40 °C
Заморожування електромобіля. Фото: @Elbilforeningen
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

На норвезькому YouTube-каналі Norsk Elbilforening провели експеримент, щоб дізнатися, як електромобілі поводяться в умовах екстремального холоду. Для цього автори каналу розмістили п’ять різних моделей у морозильній камері, де температура опускалася до -40 °C.

Результати випробування виявилися досить несподіваними.

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Тестували BMW iX1, Renault Megane E-Tech, Nissan Ariya, KIA Niro EV та MG4 у Фінляндії в умовах морозу. Електромобілі занурили в спеціальні морозильні камери на ніч, а вранці перевірили напругу в 12-вольтовій батареї, працездатність дисплеїв та органів управління. Активували режим швидкого розморожування лобового скла та протягом 15 хвилин стежили за прогрівом салону.

Не витримали холоду

  • MG4 Electric

Машина не захотіла відкриватися від електронного ключа, перевірка на клемах АКБ показала напругу лише 3,15 вольта. Хетчбек не зміг активуватися взагалі.

  • Nissan Ariya

Машина відкрилася без проблем, продемонстрував повноцінну працездатність усіх дисплеїв та сенсорних кнопок, але напруга в батареї становила 11,42 В, через що кросовер майже одразу видав повідомлення про несправність силової установки. За три з половиною хвилини авто вимкнуло всі системи.

  • KIA Niro EV

Електромобіль показав напругу 11,72 В, дисплеї працювали надто повільно. За 10 хвилин після активації в авто було лише -25,7°C. Ще за 11 хвилин бортовий комп'ютер видав повідомлення про низький рівень заряду АКБ й машина не змогла продовжити підготовку до руху.

Електромобілі, які змогли

  • Renault E-Tech

Авто відкрилося без проблем, акумулятор показав напругу 15,16 В, панель приладів, мультимедійна система та режим відтавання лобового скла запрацювали без зусиль. Через 4 хвилини в салоні було вже 4 °C, а через 15 хвилин — майже 20 °C. Лобове скло повністю розморозилося, проте через холод автомобіль видав повідомлення про обмеження потужності. Зрештою авто виїхало з боксу, проте під ним були помічені сліди антифризу, що свідчило про дефект в системі охолодження.

  • BMW iX1

Автомобіль відкрився, акумулятор видавав напругу 14,81 В. За 5 хвилин після запуску температура в салоні трималася на рівні -20 °C, але за 15 хвилин прогрілася до 17 °C. Приладова панель та дисплеї працювали без проблем. Машина спокійно виїхала з гаража.

Раніше ми писали, чому та як зміняться ціни на електромобілі в Україні у 2025 році. Також експерти пояснили, як їздити довго та щасливо на одному заряді електромобіля взимку.

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Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

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