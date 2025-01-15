Чи вигідно заряджати електромобілі на ЕЗС в Україні у січні 2025 року

Зарядка электрокару. Фото: blog.chargemap.com

Близько 40% українського парку електромобілів мають акумулятори місткістю понад 50 кВт-год, й вони придатні щонайменше до міжобласних поїздок. При цьому, навіть якщо заряджати такі авто виключно на електрозарядних станціях (ЕЗС), економія порівняно з автомобілями на двигунах внутрішнього згоряння не зникає.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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При середньому споживанні електромобілем 20 кВт-год на 100 км пробігу така дистанція обійдеться максимум у 360 грн (+10 грн до грудня 2024 року).

Найменш витратний варіант не надто габаритного легкового автомобіля, обладнаного ГБО, витратить щонайменше 440 грн (12 літрів автогазу на 100 км).

Інфографіка: Інститут досліджень авторинку

У порівнянні з попереднім місяцем ціна за кіловат-годину в січні здебільшого зросла від 50 коп. до 2 грн на окремих електрозарядних станціях. Втім, зустрічається зниження цін — один з операторів зробив дисконт на 2 грн за "повільне" заряджання. А один зменшив тариф за АС-з’єднання на 1 грн.

У підсумку середня ціна кіловат-години, отриманої через АС-порт, сьогодні становить близько 14 грн (без змін до попереднього місяця), а через DC-порт — 17 грн (+0,3 грн).

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