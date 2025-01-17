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Huawei создала робота для беспилотной зарядки электромобилей

17 января 2025 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Конкурент Tesla создал робота для быстрой зарядки электромобилей
Роботизированная рука для зарядки электрокаров. Фото: Huawei
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Китайская компания Huawei представила робота, который заряжает электромобили без необходимости для водителя выходить из авто и вручную подключать зарядный кабель. На демонстрационном видео электроседан Maextro S800 автономно (без водителя) паркуется рядом с зарядным устройством и автоматически подключается к сети.

Об этом сообщил Car News China.

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Когда функция беспилотной зарядки активируется дистанционно, робот-рука вставляет зарядный пистолет. После завершения зарядки рычаг автоматически отключается, а оплата снимается.

Рука установлена на флагманском нагнетателе Huawei мощностью 600 кВт, который теоретически может обеспечить 100 кВт-ч за 10 минут. По словам источника Car News China, массовое производство робота начнется во втором квартале 2025 года.

Кто сможет заряжаться

Роботизированная рука Huawei заряжает электромобиль.
Фото: Huawei

Huawei не предоставила официальных деталей, но поговаривают, что беспилотное роботизированное зарядное устройство будет совместимо со всеми членами Huawei Superchargin Alliance, включая BYD, Xpeng, Li Auto, Aito, JAC и Great Wall.

В апреле 2024 года компания Huawei создала альянс Supercharging с 11 производителями электромобилей в Китае. Целью компании было построить 100 000 зарядных устройств в Китае до конца 2024 года. Зарядная роботизированная станция Huawei с жидкостным охлаждением разработана для конкуренции с Tesla V4.

Ранее мы писали, почему в ЕС упали цены на электрокары, а в Украине вырос спрос. Также сообщали, как в январе изменились цены на зарядку электромобилей в Украине.

Китай электрокары Huawei технологии Инновации електромобиль зарядка

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