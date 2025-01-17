Конкурент Tesla создал робота для быстрой зарядки электромобилей

Huawei создала робота для беспилотной зарядки электромобилей
Китайская компания Huawei представила робота, который заряжает электромобили без необходимости для водителя выходить из авто и вручную подключать зарядный кабель. На демонстрационном видео электроседан Maextro S800 автономно (без водителя) паркуется рядом с зарядным устройством и автоматически подключается к сети.
Об этом сообщил Car News China.
Как происходит зарядка
Когда функция беспилотной зарядки активируется дистанционно, робот-рука вставляет зарядный пистолет. После завершения зарядки рычаг автоматически отключается, а оплата снимается.
Рука установлена на флагманском нагнетателе Huawei мощностью 600 кВт, который теоретически может обеспечить 100 кВт-ч за 10 минут. По словам источника Car News China, массовое производство робота начнется во втором квартале 2025 года.
Кто сможет заряжаться
Huawei не предоставила официальных деталей, но поговаривают, что беспилотное роботизированное зарядное устройство будет совместимо со всеми членами Huawei Superchargin Alliance, включая BYD, Xpeng, Li Auto, Aito, JAC и Great Wall.
В апреле 2024 года компания Huawei создала альянс Supercharging с 11 производителями электромобилей в Китае. Целью компании было построить 100 000 зарядных устройств в Китае до конца 2024 года. Зарядная роботизированная станция Huawei с жидкостным охлаждением разработана для конкуренции с Tesla V4.
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