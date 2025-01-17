Конкурент Tesla створив робота для швидкої зарядки електромобілів

Роботизована рука для заряджання електрокарів. Фото: Huawei

Китайська компанія Huawei представила робота, який заряджає електромобілі без необхідності для водія виходити з авто та вручну підключати зарядний кабель. На демонстраційному відео електроседан Maextro S800 автономно (без водія) паркується поруч з зарядним пристроєм та автоматично підключається до мережі.

Про це повідомив Car News China.

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Як відбувається зарядка

Коли функція безпілотної зарядки активується дистанційно, робота-рука вставляє зарядний пістолет. Після завершення зарядки важіль автоматично відключається, а оплата знімається.

Рука встановлена на флагманському нагнітачі Huawei потужністю 600 кВт, який теоретично може забезпечити 100 кВт-год за 10 хвилин. За словами джерела Car News China, масове виробництво робота почнеться у другому кварталі 2025 року.

Хто зможе заряджатися

Фото: Huawei

Huawei не надала офіційних деталей, але подейкують, що безпілотний роботизований зарядний пристрій буде сумісний з усіма членами Huawei Superchargin Alliance, включаючи BYD, Xpeng, Li Auto, Aito, JAC та Great Wall.

У квітні 2024 року компанія Huawei створила альянс Supercharging з 11 виробниками електромобілів у Китаї. Метою компанії було побудувати 100 000 зарядних пристроїв у Китаї до кінця 2024 року. Зарядна роботизована станція Huawei з рідинним охолодженням розроблена для конкуренції з Tesla V4.

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