Навіщо злодії вирізають кабелі зарядних станцій електромобілів в Європі

Обрізка кабелю. Фото: ChargePoint

Крадіжка кабелів з зарядних станцій для електромобілів стала справжньою проблемою в Європі та США. Як та навіщо злодії паплюжать зарядну інфраструктуру?

Про це написав Auto Swiat.

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Чому крадуть кабелі

Кабелі зарядних станцій для електромобілів виготовлені з мідних дротів великого перетину. Чим потужніший зарядний пристрій, тим масивніше кабель.

Звичайний кабель довжиною близько 6 метрів коштує 2000-3000 євро. А кабелі, які використовуються в найпотужніших зарядних пристроях, ще дорожчі, позаяк мають вбудовані дроти охолодження.

Злодії відносять мідь в пункти приймання металолому, де отримують значно менше, але все одно це суттєві суми, особливо з огляду на розмах крадіжок.

Мінімальний ризик

Щоб розрізати масивний кабель, потрібні лише великі ножиці для різання прутків, які можна придбати будь-якому будівельнім магазині.

Крадіжка кабелю від приладу потужністю в кілька десятків або сотень кіловат при напрузі 400-800 вольт може здатися надто ризикованою, але злодії більше переймаються камерами спостереження, ніж ураженням електричним струмом.

Річ у тім, що потік високої напруги та сильного струму, запускається, коли зарядний пристрій зв'язується з авто. Якщо зарядний пристрій не під'єднаний до машини, кабель не під напругою. Але якщо кабель обрізати навіть під час зарядки, струм автоматично відключається за частки секунди. Так працюють протоколи безпеки зарядних станцій.

У Німеччині, де проблема існує вже багато років, цим промишляють спеціалізовані банди. Як в Європі, так й в США зафіксовані випадки крадіжки кабелів на Tesla Superchargers, адже кілька десятків зарядних пристроїв, поставлених в ряд зазвичай у віддаленому місці, є привабливою мішенню для злочинців.

Надміцний дріт

Серйозність проблеми вимагає нетривіального розв'язання, тому американська компанія з Каліфорнії ChargePoint, яка керує найбільшою онлайн-мережею незалежних зарядних станцій для електромобілів у 14 країнах, розробляє антивандальні технології.

Зокрема недавно її фахівці винайшли кабель з загартованої сталі та матеріалу для бронежилетів, який значно складніше розрізати. Це технологія сьогодні доступна для ліцензування іншими компаніями.

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