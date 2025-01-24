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Який штраф водіям за мобільний телефон у 2025 році

24 січня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Штрафи за мобільний телефон під час водіння у 2025 році
Водійка з телефоном. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

В Україні у 2025 році водіям заборонено користуватися мобільними телефонами під час керування автомобілем. Це правило спрямоване на підвищення безпеки дорожнього руху, а за його невиконання передбачений штраф.

Про це написала Судово-юридична газета.

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Тримати телефону в руці під час водіння вважається порушенням Правил дорожнього руху та карається штрафом у розмірі 510 грн. Важливо зрозуміти, що навіть під час короткої розмови за кермом водії можуть відволікатися від дорожньої обстановки, що збільшує ризик аварій.

Як уникнути штрафу

Водії можуть скористатися спеціальною гарнітурою для розмов без використання рук. Такі девайси дозволяють підтримувати зв’язок з родичами та колегами, не відволікаючи уваги від дороги. З використанням гарнітури водії мають можливість спілкуватися та залишатися зосередженими на ситуації в русі, що знижує ймовірність ДТП.

Якщо гарнітури немає, а терміново потрібно відповісти на дзвінок, краще спочатку зупинити автомобіль на узбіччі або в іншому безпечному місці. Лише після цього можна починати розмову. Така поведінка не лише допоможе уникнути штрафу, а й збереже безпеку на дорозі як для самого водія, так й для інших учасників руху.

Раніше ми писали, які штрафи передбачені для водіїв за автомобільні шини та за прогрівання двигуна авто взимку.

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