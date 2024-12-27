Як водіїв штрафують за автомобільні шини в Україні — регіональні нововведення

Шини. Фото: freepik.com

Посилений контроль за поводженням зі старими автомобільними покришками запроваджено у Волинській області. Це рішення стало необхідним через серйозні екологічні проблеми, спричинені спалюванням та безконтрольним викиданням шин.

Про це повідомила Автотема.

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Причини нововведення

Безконтрольне та невідповідальне поводження з відпрацьованими покришками завдає істотної шкоди навколишньому середовищу, спричиняючи забруднення повітря та ґрунту, а також загрожуючи здоров'ю людей.

Які штрафи

Порушення правил утилізації автомобільних покришок тягне за собою адміністративні штрафи. Розмір стягнення коливається від 340 грн до 1760 грн, залежно від масштабу завданої шкоди та повторності правопорушення. Протоколи складаються відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що пропонує влада

Влада закликає автовласників звертатися до спеціальних пунктів перероблювання шин, щоб зберегти довкілля. Утилізація старих покришок не лише допомагає зменшити кількість стихійних звалищ, але й призводить до зменшення викидів шкідливих речовин у повітря. Це важливий крок у напрямі екологічної свідомості та збереження природних ресурсів.

Таким чином, контроль за утилізацією автошин є важливою частиною заходів із захисту навколишнього середовища, й відповідальність кожного автовласника може суттєво вплинути на покращення екологічної ситуації в регіоні.

Раніше ми писали, які шини безпечніші для автомобіля — широкі або вузькі. Також повідомляли факт про шини для авто, який майже ніхто не знає.