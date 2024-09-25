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Широкі або вузькі — які шини насправді безпечніші для автомобіля

25 вересня 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Шини для автомобіля — переваги та недоліки вузьких і широких моделей
Шини авто. Фото: 4wdrevolution.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Широкі колеса часто вважаються привабливішими й, на думку деяких водіїв, безпечнішими. Проте, експерти стверджують, що не завжди краса дорівнює безпеці.

Про це написав РБК-Україна.

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Шини стають важливим елементом дизайну авто, але завжди треба пам’ятати про безпеку та керованість. Виробники автомобілів вказують допустимі розміри шин в інструкціях з експлуатації. Це важливо, оскільки зміна ширини шини може також вплинути на її посадковий діаметр та інші характеристики.

Широкі шини: переваги

  • Спортивний вигляд. Широкі шини мають більш агресивний, стильний вигляд.
  • Краща керованість. Вони забезпечують краще зчеплення на сухій дорозі та менший гальмівний шлях.

Широкі шини: недоліки

  • Більше опору коченню. Це веде до більшої витрати пального.
  • Шум. Більша площа контакту з дорогою може призводити до збільшення шуму.
  • Проблеми з установкою. Якщо ширина шини перевищує допустимі значення, можуть виникнути проблеми з розміщенням у колісних арках.

Вузькі шини: переваги

  • Нижча ціна. Вузькі шини зазвичай дешевші завдяки масовому виробництву.
  • Краща продуктивність у дощ. Вузькі шини краще протистоять акваплануванню.
  • Зимові характеристики. Вони забезпечують вищий поверхневий тиск на дорозі, що покращує прохідність на снігу.

Вузькі шини: недоліки

  • Гірша плавність ходу. Менший об’єм повітря в шинах може призвести до меншої амортизації на нерівностях дороги.

Які шини вибрати

Варто враховувати не лише характеристики шин, але й умови їхньої експлуатації. Покришки не скасовують фізичні закони — навіть найкраща модель не здатна повністю запобігти заносам. Тому слід покладатися не тільки на технічні параметри шин, а й на власний досвід, щоб забезпечити безпечне водіння.

Раніше ми пропонували чотири варіанти розміщення запаски після встановлення ГБО на автомобіль. Також писали, навіщо та як міняти місцями шини на автомобілі.

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