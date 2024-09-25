Шини для автомобіля — переваги та недоліки вузьких і широких моделей

Шини авто. Фото: 4wdrevolution.com

Широкі колеса часто вважаються привабливішими й, на думку деяких водіїв, безпечнішими. Проте, експерти стверджують, що не завжди краса дорівнює безпеці.

Про це написав РБК-Україна.

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Шини стають важливим елементом дизайну авто, але завжди треба пам’ятати про безпеку та керованість. Виробники автомобілів вказують допустимі розміри шин в інструкціях з експлуатації. Це важливо, оскільки зміна ширини шини може також вплинути на її посадковий діаметр та інші характеристики.

Широкі шини: переваги

Спортивний вигляд. Широкі шини мають більш агресивний, стильний вигляд.

Широкі шини мають більш агресивний, стильний вигляд. Краща керованість. Вони забезпечують краще зчеплення на сухій дорозі та менший гальмівний шлях.

Широкі шини: недоліки

Більше опору коченню. Це веде до більшої витрати пального.

Це веде до більшої витрати пального. Шум. Більша площа контакту з дорогою може призводити до збільшення шуму.

Більша площа контакту з дорогою може призводити до збільшення шуму. Проблеми з установкою. Якщо ширина шини перевищує допустимі значення, можуть виникнути проблеми з розміщенням у колісних арках.

Вузькі шини: переваги

Нижча ціна. Вузькі шини зазвичай дешевші завдяки масовому виробництву.

Вузькі шини зазвичай дешевші завдяки масовому виробництву. Краща продуктивність у дощ. Вузькі шини краще протистоять акваплануванню.

Вузькі шини краще протистоять акваплануванню. Зимові характеристики. Вони забезпечують вищий поверхневий тиск на дорозі, що покращує прохідність на снігу.

Вузькі шини: недоліки

Гірша плавність ходу. Менший об’єм повітря в шинах може призвести до меншої амортизації на нерівностях дороги.

Які шини вибрати

Варто враховувати не лише характеристики шин, але й умови їхньої експлуатації. Покришки не скасовують фізичні закони — навіть найкраща модель не здатна повністю запобігти заносам. Тому слід покладатися не тільки на технічні параметри шин, а й на власний досвід, щоб забезпечити безпечне водіння.

Раніше ми пропонували чотири варіанти розміщення запаски після встановлення ГБО на автомобіль. Також писали, навіщо та як міняти місцями шини на автомобілі.