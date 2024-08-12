Як та коли проводити ротацію коліс на автомобілі — відповідь механіка

Заміна колеса. Фото: carcility.com

Рівномірність зношування шин на автомобілі має ключове значення для забезпечення надійного зчеплення з дорогою та стабільного керування. Рівномірного зношування дозволяє досягти регулярна ротація гуми кожні 10 000 км пробігу.

Про це написала Avtosota.

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На якій осі потрібно ставити менш зношену гуму

Передньопривідні автомобілі швидше зношують гуму спереду через подвійне навантаження — привід та управління. Однак менш зношені шини мають бути встановлені на задній осі. Якщо задні сильно зношені, це може призвести до втрати керованості на слизьких дорогах.

швидше зношують гуму спереду через подвійне навантаження — привід та управління. Однак менш зношені шини мають бути встановлені на задній осі. Якщо задні сильно зношені, це може призвести до втрати керованості на слизьких дорогах. Для задньопривідних машин ситуація обернена. Основне навантаження та знос припадають на задню частину авто. Однак менш зношені шини все ж таки краще встановлювати на задню вісь, щоб забезпечити максимальне зчеплення та стабільність авто.

ситуація обернена. Основне навантаження та знос припадають на задню частину авто. Однак менш зношені шини все ж таки краще встановлювати на задню вісь, щоб забезпечити максимальне зчеплення та стабільність авто. Для автомобілів з повним приводом зношування гуми буде рівномірнішим. Проте менш зношену гуму також рекомендується встановлювати на задню вісь. Це особливо важливо в умовах поганої погоди або на слизьких дорогах, де критично зчеплення ззаду.

Що впливає на рівномірність зносу шин

Правильний тиск у шинах. Регулярно перевіряйте тиск та підтримуйте його на рівні, рекомендованому виробником.

Регулярно перевіряйте тиск та підтримуйте його на рівні, рекомендованому виробником. Неправильні кути установки коліс (сходження, розвал). Частіше заїжджайте на СТО для проведення розвалу.

(сходження, розвал). Частіше заїжджайте на СТО для проведення розвалу. Навантаження та розподіл ваги. Передня частина автомобіля, як правило, більш навантажена через вагу двигуна, що призводить до швидшого зносу передньої гуми. Неправильний розподіл вантажу всередині автомобіля може погіршити проблему, збільшуючи знос на одній з осей.

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