Як поміняти місцями колеса на авто, щоб подовжити термін експлуатації шин

Як правильно міняти місцями колеса в автомобілі — навіщо водії це роблять
Залежно від типу приводу автомобіля шини зношуються нерівномірно, тому з часом слід міняти їх місцями, щоб подовжити термін служби покришок. Спеціалісти рекомендують замінювати шини щорічно або після пробігу від 7 500 до 10 000 кілометрів.
Про це написав SUV News.
Автомобілі з переднім, заднім або повним приводом мають різний знос шин. Наприклад, в автомобілів з переднім приводом передні колеса використовуються для керування та гальмування, тому переміщення їх місцями допомагає вирівняти їхнє зношування.
Направлені шини
Шини мають спеціальний малюнок протектора, який оптимізований для обертання колеса у певний бік. Для ротації направлених шин потрібно поміняти передні ліву та задню ліву та передню праву та задню праву місцями.
Ненаправлені шини
Шини можна ставити на авто будь-яким боком, адже вони не мають конкретного напрямку обертання.
Якщо авто з заднім приводом, потрібно переставити передні шини на протилежні сторони задній вісі. Передня ліва перейде на задню праву, а передня права на задню ліву. Задні шини просто перемістіть на передні місця без зміни боків.
Якщо авто з переднім приводом, потрібно вчинити навпаки. Перемістіть задні шини на протилежні сторони передньої вісі, а передні шини ставте на задню вісь без зміни сторін.
Асиметричні шини
На таких шинах малюнок протектора різний з зовнішньої (позначена написом Outside) та внутрішньої (Inside) сторін. В такому випадку потрібно поміняти місцями ліве переднє колесо з правим заднім, а праве переднє колесо з лівим заднім, щоб напис Outside був ззовні.
Раніше ми писали, як накачати шини авто, щоб не мати проблем на дорозі. Також розповідали про плюси та мінуси всесезонних шин для автомобілів.
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