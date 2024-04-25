Як поміняти місцями колеса на авто, щоб подовжити термін експлуатації шин

Заміна коліс. Фото: autozone.com

Залежно від типу приводу автомобіля шини зношуються нерівномірно, тому з часом слід міняти їх місцями, щоб подовжити термін служби покришок. Спеціалісти рекомендують замінювати шини щорічно або після пробігу від 7 500 до 10 000 кілометрів.

Про це написав SUV News.

Читайте також:

Автомобілі з переднім, заднім або повним приводом мають різний знос шин. Наприклад, в автомобілів з переднім приводом передні колеса використовуються для керування та гальмування, тому переміщення їх місцями допомагає вирівняти їхнє зношування.

Направлені шини

Шини мають спеціальний малюнок протектора, який оптимізований для обертання колеса у певний бік. Для ротації направлених шин потрібно поміняти передні ліву та задню ліву та передню праву та задню праву місцями.

Ненаправлені шини

Шини можна ставити на авто будь-яким боком, адже вони не мають конкретного напрямку обертання.

Якщо авто з заднім приводом, потрібно переставити передні шини на протилежні сторони задній вісі. Передня ліва перейде на задню праву, а передня права на задню ліву. Задні шини просто перемістіть на передні місця без зміни боків.

Якщо авто з переднім приводом, потрібно вчинити навпаки. Перемістіть задні шини на протилежні сторони передньої вісі, а передні шини ставте на задню вісь без зміни сторін.

Асиметричні шини

На таких шинах малюнок протектора різний з зовнішньої (позначена написом Outside) та внутрішньої (Inside) сторін. В такому випадку потрібно поміняти місцями ліве переднє колесо з правим заднім, а праве переднє колесо з лівим заднім, щоб напис Outside був ззовні.

Раніше ми писали, як накачати шини авто, щоб не мати проблем на дорозі. Також розповідали про плюси та мінуси всесезонних шин для автомобілів.