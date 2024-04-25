Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Як правильно міняти місцями колеса в автомобілі — навіщо водії це роблять arrow

Як правильно міняти місцями колеса в автомобілі — навіщо водії це роблять

25 квітня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як поміняти місцями колеса на авто, щоб подовжити термін експлуатації шин
Заміна коліс. Фото: autozone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Залежно від типу приводу автомобіля шини зношуються нерівномірно, тому з часом слід міняти їх місцями, щоб подовжити термін служби покришок. Спеціалісти рекомендують замінювати шини щорічно або після пробігу від 7 500 до 10 000 кілометрів.

Про це написав SUV News.

Читайте також:

Автомобілі з переднім, заднім або повним приводом мають різний знос шин. Наприклад, в автомобілів з переднім приводом передні колеса використовуються для керування та гальмування, тому переміщення їх місцями допомагає вирівняти їхнє зношування.

Направлені шини

Шини мають спеціальний малюнок протектора, який оптимізований для обертання колеса у певний бік. Для ротації направлених шин потрібно поміняти передні ліву та задню ліву та передню праву та задню праву місцями.

Ненаправлені шини

Шини можна ставити на авто будь-яким боком, адже вони не мають конкретного напрямку обертання.

Якщо авто з заднім приводом, потрібно переставити передні шини на протилежні сторони задній вісі. Передня ліва перейде на задню праву, а передня права на задню ліву. Задні шини просто перемістіть на передні місця без зміни боків.

Якщо авто з переднім приводом, потрібно вчинити навпаки. Перемістіть задні шини на протилежні сторони передньої вісі, а передні шини ставте на задню вісь без зміни сторін.

Асиметричні шини

На таких шинах малюнок протектора різний з зовнішньої (позначена написом Outside) та внутрішньої (Inside) сторін. В такому випадку потрібно поміняти місцями ліве переднє колесо з правим заднім, а праве переднє колесо з лівим заднім, щоб напис Outside був ззовні.

Раніше ми писали, як накачати шини авто, щоб не мати проблем на дорозі. Також розповідали про плюси та мінуси всесезонних шин для автомобілів.

авто
лайфхаки
поради
автомобіль
шини для авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри