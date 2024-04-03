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Як накачати шини авто, щоб не мати проблем на дорозі — поради виробника

3 квітня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Виробник порадив, як слід накачувати шини авто, щоб не мати проблем на дорозі
Перевірка тиску в шинах. Фото: triangletiresph.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Виробники автомобілів встановлюють рекомендований тиск в шинах, який гарантує безпеку водіння, зменшує витрати на пальне та подовжує термін служби покришок. Кожне авто має власні специфікації щодо тиску, але більшість з них знаходиться в межах 2-2,5 атмосфери для звичайних легкових машин.

Про це повідомив сайт Pirelli.

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Де знайти правильний показник тиску

  • В інструкції з експлуатації автомобіля.
  • На наліпці на внутрішньому боці стійки водійських дверей.


Як накачати шини авто, щоб не мати проблем на дорозі — поради від виробника - фото 1

При оптимальному тиску автомобіль керується, гальмує і працює найбільш плавно та безпечно.

Зверніть увагу, що ця специфікація стосується тиску, виміряного на холодній шині. Якщо ви керували автомобілем або він стояв на сонці, то внаслідок нагрівання тиск в покришках може підвищитися.

Як перевірити тиск у шинах

Знадобиться прибор — манометр. Він вставляється над вентилем шини, і показує тиск або на циферблаті, або на телескопічному стрижні.

Знову ж таки, краще вимірювати тиск у холодних шинах перед поїздкою і коли покришки не піддаються впливу сонця.

Максимальний тиск

Не плутайте рекомендований тиск виробника авто з максимальним. Максимальний тиск в шинах зазвичай перевищує рекомендований.

Значення максимального тиску надається виробником шин і воно показує, скільки покришка може безпечно витримати. Цей показник зазвичай пишуть на боковині самої шини дрібним шрифтом біля борту.

При максимальному тиску в шинах:

  • авто стає менш керованим;
  • гальмування погіршується;
  • з'являється висока ймовірність розриву шини.

Максимальний тиск можна використати лише тимчасово для перевезення особливо важкого вантажу або буксування.

Мінімальний тиск

Більшість виробників не вказують мінімальне значення. Але, коли тиск в колесах падає нижче 25% від рекомендованого, можуть бути негативні наслідки.

  • Не накачані шини призводять до надмірного нагрівання покришки, що може спричинити відрив протектора від корпусу шини та її розрив під час руху.
  • Покришки з низьким тиском мають більший опір коченню, а це означає, що авто споживатиме більше пального.

Раніше ми писали, що означають цифри та літери маркування на шинах авто. Також ми розповідали, як правильно зберігати зимові шини, щоб вони залишилися цілими на наступний сезон.

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