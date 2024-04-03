Виробник порадив, як слід накачувати шини авто, щоб не мати проблем на дорозі

Перевірка тиску в шинах. Фото: triangletiresph.com

Виробники автомобілів встановлюють рекомендований тиск в шинах, який гарантує безпеку водіння, зменшує витрати на пальне та подовжує термін служби покришок. Кожне авто має власні специфікації щодо тиску, але більшість з них знаходиться в межах 2-2,5 атмосфери для звичайних легкових машин.

Про це повідомив сайт Pirelli.

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В інструкції з експлуатації автомобіля.

На наліпці на внутрішньому боці стійки водійських дверей.





При оптимальному тиску автомобіль керується, гальмує і працює найбільш плавно та безпечно.

Зверніть увагу, що ця специфікація стосується тиску, виміряного на холодній шині. Якщо ви керували автомобілем або він стояв на сонці, то внаслідок нагрівання тиск в покришках може підвищитися.

Як перевірити тиск у шинах

Знадобиться прибор — манометр. Він вставляється над вентилем шини, і показує тиск або на циферблаті, або на телескопічному стрижні.

Знову ж таки, краще вимірювати тиск у холодних шинах перед поїздкою і коли покришки не піддаються впливу сонця.

Максимальний тиск

Не плутайте рекомендований тиск виробника авто з максимальним. Максимальний тиск в шинах зазвичай перевищує рекомендований.

Значення максимального тиску надається виробником шин і воно показує, скільки покришка може безпечно витримати. Цей показник зазвичай пишуть на боковині самої шини дрібним шрифтом біля борту.

При максимальному тиску в шинах:

авто стає менш керованим;

гальмування погіршується;

з'являється висока ймовірність розриву шини.

Максимальний тиск можна використати лише тимчасово для перевезення особливо важкого вантажу або буксування.

Мінімальний тиск

Більшість виробників не вказують мінімальне значення. Але, коли тиск в колесах падає нижче 25% від рекомендованого, можуть бути негативні наслідки.

Не накачані шини призводять до надмірного нагрівання покришки, що може спричинити відрив протектора від корпусу шини та її розрив під час руху.

Покришки з низьким тиском мають більший опір коченню, а це означає, що авто споживатиме більше пального.

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