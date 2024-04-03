Производитель посоветовал, как следует накачивать шины авто, чтобы не испытывать проблем на дороге

Как накачать шины авто, чтобы не испытывать проблем на дороге — советы производителя
Производители автомобилей устанавливают рекомендуемое давление в шинах, которое гарантирует безопасность вождения, снижает расходы на топливо и продлевает срок службы покрышек. Каждое авто имеет свои спецификации по давлению, но большинство из них находится в пределах 2-2,5 атмосферы для обычных легковых машин.
Об этом сообщил сайт Pirelli.
Где найти правильный показатель давления
- В инструкции по эксплуатации автомобиля.
- На наклейке на внутренней стороне стойки водительской двери.
При оптимальном давлении автомобиль управляется, тормозит и работает наиболее плавно и безопасно.
Обратите внимание, что эта спецификация относится к давлению, измеренному на холодной шине. Если вы управляли автомобилем или он стоял на солнце, то в результате нагревания давление в покрышках может повыситься.
Как проверить давление в шинах
Потребуется прибор – манометр. Он вставляется над вентилем шины и показывает давление либо на циферблате, либо на телескопическом стержне.
Опять же лучше измерять давление в холодных шинах перед поездкой и когда покрышки не подвергаются воздействию солнца.
Максимальное давление
Не путайте рекомендуемое давление изготовителя авто с максимальным. Максимальное давление в шинах обычно превышает рекомендуемое.
Значение максимального давления дает производитель шин и оно показывает, сколько покрышка может безопасно выдержать. Этот показатель обычно пишут на боковине самой шины мелким шрифтом у борта.
При максимальном давлении в шинах:
- авто становится менее управляемым;
- торможение ухудшается;
- появляется высокая вероятность разрыва шины.
Максимальное давление можно использовать только временно для перевозки особо тяжелого груза или буксировки.
Минимальное давление
Большинство изготовителей не указывают минимальное значение. Но когда давление в колесах падает ниже 25% от рекомендуемого, могут быть негативные последствия.
- Ненакачанные шины приводят к чрезмерному нагреву покрышки, что может вызвать отрыв протектора от корпуса шины и ее разрыв во время движения.
- Покрышки с низким давлением имеют большее сопротивление качению, а это значит, что авто потребляет больше топлива.
Ранее мы писали, что означают цифры и буквы маркировки на автошинах. Также мы рассказывали, как правильно хранить зимние шины, чтобы они остались целиком на следующий сезон.
Читайте Новини.LIVE!