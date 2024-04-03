Производитель посоветовал, как следует накачивать шины авто, чтобы не испытывать проблем на дороге

Проверка давления в шинах. Фото: triangletiresph.com

Производители автомобилей устанавливают рекомендуемое давление в шинах, которое гарантирует безопасность вождения, снижает расходы на топливо и продлевает срок службы покрышек. Каждое авто имеет свои спецификации по давлению, но большинство из них находится в пределах 2-2,5 атмосферы для обычных легковых машин.

Об этом сообщил сайт Pirelli.

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В инструкции по эксплуатации автомобиля.

На наклейке на внутренней стороне стойки водительской двери.





При оптимальном давлении автомобиль управляется, тормозит и работает наиболее плавно и безопасно.

Обратите внимание, что эта спецификация относится к давлению, измеренному на холодной шине. Если вы управляли автомобилем или он стоял на солнце, то в результате нагревания давление в покрышках может повыситься.

Как проверить давление в шинах

Потребуется прибор – манометр. Он вставляется над вентилем шины и показывает давление либо на циферблате, либо на телескопическом стержне.

Опять же лучше измерять давление в холодных шинах перед поездкой и когда покрышки не подвергаются воздействию солнца.

Максимальное давление

Не путайте рекомендуемое давление изготовителя авто с максимальным. Максимальное давление в шинах обычно превышает рекомендуемое.

Значение максимального давления дает производитель шин и оно показывает, сколько покрышка может безопасно выдержать. Этот показатель обычно пишут на боковине самой шины мелким шрифтом у борта.

При максимальном давлении в шинах:

авто становится менее управляемым;

торможение ухудшается;

появляется высокая вероятность разрыва шины.

Максимальное давление можно использовать только временно для перевозки особо тяжелого груза или буксировки.

Минимальное давление

Большинство изготовителей не указывают минимальное значение. Но когда давление в колесах падает ниже 25% от рекомендуемого, могут быть негативные последствия.

Ненакачанные шины приводят к чрезмерному нагреву покрышки, что может вызвать отрыв протектора от корпуса шины и ее разрыв во время движения.

Покрышки с низким давлением имеют большее сопротивление качению, а это значит, что авто потребляет больше топлива.

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