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Как правильно менять местами колеса в автомобиле — зачем водители это делают

25 апреля 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как поменять местами колеса на авто, чтобы продлить срок эксплуатации шин
Замена колес. Фото: autozone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В зависимости от типа привода шины изнашиваются неравномерно, поэтому со временем следует менять их местами, чтобы продлить срок службы покрышек. Специалисты рекомендуют менять колеса ежегодно или после пробега от 7 500 до 10 000 километров.

Об этом написал SUV News.

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Автомобили с передним, задним или полным приводом имеют разный износ шин. К примеру, у автомобилей с передним приводом передние колеса используются для управления и торможения, поэтому перемещение местами помогает выровнять их износ.

Направленные шины

Шины имеют специальный рисунок протектора, оптимизированный для вращения колеса в определенную сторону. Для ротации направленных шин нужно поменять переднюю левую и заднюю левую и переднюю правую и заднюю правую местами.

Ненаправленные шины

Шины можно ставить на авто любой стороной, ведь они не имеют конкретного направления вращения.

Если автомобиль с задним приводом, нужно переставить передние шины на противоположные стороны задней оси. Передняя левая перейдет на заднюю правую, а передняя правая на заднюю левую. Задние шины просто переместите на передние места без смены сторон.

Если авто с передним приводом, нужно поступить наоборот. Переместите задние шины на противоположные стороны передней оси, а передние шины ставьте на заднюю ось без изменения сторон.

Асимметричные шины

На таких шинах рисунок протектора разный с внешней (отмеченной надписью Outside) и внутренней (Inside) сторон. В таком случае нужно поменять местами левое переднее колесо с правым задним, а правое переднее колесо с левым задним, чтобы надпись Outside была снаружи.

Ранее мы писали, как накачать шины авто, чтобы не испытывать проблем на дороге. Также рассказывали о плюсах и минусах всесезонных шин для автомобилей.

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