Всесезонные шины для авто — их плюсы, минусы и скрытые угрозы

Всесезонные покрышки уменьшают количество визитов в шиномонтаж. Фото: tiresplus.com

Всесезонные шины обеспечивают баланс эксплуатационных характеристик при разных погодных условиях. Они популярны среди водителей, которые избегают хлопот менять покрышки дважды в год, но у этих шин есть не только преимущества.

Об этом написал UMD.

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Плюсы всесезонных шин

Удобство

Не нужно покупать два комплекта покрышек — зимние и летние, и менять их каждый сезон. Это экономит время и деньги.

Экономическая выгода

Всесезонные шины обычно имеют более длительный срок службы, чем зимние.

Универсальность

Покрышки обеспечивают хорошее сцепление и управляемость на мокрой и сухой дороге, а также во время небольшого снега. Они также подходят для езды при умеренных температурах летом.

Минусы всесезонных шин

Компромисс с производительностью

Не самый лучший выбор для экстремальных зимних или летних условий. Всесезонные покрышки не обеспечивают надлежащего сцепления и управляемости в глубоком снегу или на обледенелой дороге. Они быстрее изнашиваются при высоких температурах летом. Такие шины не обеспечивают такой же уровень производительности, как специализированные сезонные шины.

Безопасность

Всесезонные шины могут не обеспечивать такой же уровень безопасности, как зимние шины в холодных и заснеженных условиях.

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