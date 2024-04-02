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Плюсы и минусы всесезонных шин для автомобилей — стоит ли установить

2 апреля 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Всесезонные шины для авто — их плюсы, минусы и скрытые угрозы
Всесезонные покрышки уменьшают количество визитов в шиномонтаж. Фото: tiresplus.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Всесезонные шины обеспечивают баланс эксплуатационных характеристик при разных погодных условиях. Они популярны среди водителей, которые избегают хлопот менять покрышки дважды в год, но у этих шин есть не только преимущества.

Об этом написал UMD.

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Плюсы всесезонных шин

  • Удобство

Не нужно покупать два комплекта покрышек — зимние и летние, и менять их каждый сезон. Это экономит время и деньги.

  • Экономическая выгода

Всесезонные шины обычно имеют более длительный срок службы, чем зимние.

  • Универсальность

Покрышки обеспечивают хорошее сцепление и управляемость на мокрой и сухой дороге, а также во время небольшого снега. Они также подходят для езды при умеренных температурах летом.

Минусы всесезонных шин

  • Компромисс с производительностью

Не самый лучший выбор для экстремальных зимних или летних условий. Всесезонные покрышки не обеспечивают надлежащего сцепления и управляемости в глубоком снегу или на обледенелой дороге. Они быстрее изнашиваются при высоких температурах летом. Такие шины не обеспечивают такой же уровень производительности, как специализированные сезонные шины.

  • Безопасность

Всесезонные шины могут не обеспечивать такой же уровень безопасности, как зимние шины в холодных и заснеженных условиях.

Ранее мы писали, почему некоторые водители закачивают колеса автомобиля азотом и стоит ли так поступать другим. Также мы рассказывали, как доехать на пробитом колесе в СТО, когда нет запаски.

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