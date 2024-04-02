Всесезонные шины для авто — их плюсы, минусы и скрытые угрозы

Плюсы и минусы всесезонных шин для автомобилей — стоит ли установить
Всесезонные шины обеспечивают баланс эксплуатационных характеристик при разных погодных условиях. Они популярны среди водителей, которые избегают хлопот менять покрышки дважды в год, но у этих шин есть не только преимущества.
Об этом написал UMD.
Плюсы всесезонных шин
- Удобство
Не нужно покупать два комплекта покрышек — зимние и летние, и менять их каждый сезон. Это экономит время и деньги.
- Экономическая выгода
Всесезонные шины обычно имеют более длительный срок службы, чем зимние.
- Универсальность
Покрышки обеспечивают хорошее сцепление и управляемость на мокрой и сухой дороге, а также во время небольшого снега. Они также подходят для езды при умеренных температурах летом.
Минусы всесезонных шин
- Компромисс с производительностью
Не самый лучший выбор для экстремальных зимних или летних условий. Всесезонные покрышки не обеспечивают надлежащего сцепления и управляемости в глубоком снегу или на обледенелой дороге. Они быстрее изнашиваются при высоких температурах летом. Такие шины не обеспечивают такой же уровень производительности, как специализированные сезонные шины.
- Безопасность
Всесезонные шины могут не обеспечивать такой же уровень безопасности, как зимние шины в холодных и заснеженных условиях.
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