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Плюси та мінуси всесезонних шин для автомобілів — чи варто встановити

2 квітня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Всесезонні шини для авто — їхні плюси, мінуси та приховані загрози
Всесезонні покришки зменшують кількість візитів до шиномонтажу. Фото: tiresplus.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Всесезонні шини забезпечують баланс експлуатаційних характеристик за різних погодних умов. Вони популярні серед водіїв, які уникають клопоту міняти покришки двічі на рік, але у цих шин є не лише переваги.

Про це написав UMD.

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Плюси всесезонних шин

  • Зручність

Не потрібно купляти два комплекти покришок — зимні та літні, та міняти їх щосезону. Це заощаджує час і гроші.

  • Економічна вигода

Всесезонні шини зазвичай мають довший термін служби, ніж зимові.

  • Універсальність

Покришки забезпечують гарне зчеплення та керованість на мокрій та сухій дорозі, а також під час невеликого снігу. Вони також підходять для їзди за помірних температур влітку.

Мінуси всесезонних шин

  • Компроміс з продуктивністю

Не найкращий вибір для екстремальних зимових або літніх умов. Всесезонні покришки не забезпечують належного зчеплення та керованості в глибокому снігу або на зледенілій дорозі. Вони швидше зношуються за високих температур влітку. Такі шини не забезпечують такого ж рівня продуктивності, як спеціалізовані сезонні шини.

  • Безпека

Всесезонні шини можуть не забезпечувати такий же рівень безпеки, як зимові шини в холодних та засніжених умовах.

Раніше ми писали, чому деякі водії накачують колеса автомобіля азотом та чи варто так вчиняти іншим. Також ми розповідали, як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски.

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