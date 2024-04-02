Всесезонні шини для авто — їхні плюси, мінуси та приховані загрози

Всесезонні покришки зменшують кількість візитів до шиномонтажу. Фото: tiresplus.com

Всесезонні шини забезпечують баланс експлуатаційних характеристик за різних погодних умов. Вони популярні серед водіїв, які уникають клопоту міняти покришки двічі на рік, але у цих шин є не лише переваги.

Про це написав UMD.

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Плюси всесезонних шин

Зручність

Не потрібно купляти два комплекти покришок — зимні та літні, та міняти їх щосезону. Це заощаджує час і гроші.

Економічна вигода

Всесезонні шини зазвичай мають довший термін служби, ніж зимові.

Універсальність

Покришки забезпечують гарне зчеплення та керованість на мокрій та сухій дорозі, а також під час невеликого снігу. Вони також підходять для їзди за помірних температур влітку.

Мінуси всесезонних шин

Компроміс з продуктивністю

Не найкращий вибір для екстремальних зимових або літніх умов. Всесезонні покришки не забезпечують належного зчеплення та керованості в глибокому снігу або на зледенілій дорозі. Вони швидше зношуються за високих температур влітку. Такі шини не забезпечують такого ж рівня продуктивності, як спеціалізовані сезонні шини.

Безпека

Всесезонні шини можуть не забезпечувати такий же рівень безпеки, як зимові шини в холодних та засніжених умовах.

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