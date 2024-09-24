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Литі чи штамповані — які колісні диски кращі для автомобіля

24 вересня 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Які колісні диски кращі для автомобіля — відповідь механіка
Колісні диски для авто. Фото: ek.ua
Святослав Мотюженко - Редактор

При виборі дисків для автомобіля виникає питання: що краще — литі чи штамповані. Важливо пам’ятати, що диски повинні відповідати рекомендаціям виробника, адже неправильний вибір може загрожувати безпеці через підвищене навантаження на маточину.

Про це написав РБК-Україна.

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Штамповані сталеві диски

Класичний варіант, виготовлений зі сталевого листа, який зварюється в кілька частин. Основними його перевагами є доступність та надійність. У наших умовах, де дороги часто мають вибоїни, штамповані диски відзначаються еластичністю — при ударах сталь не ламається, а просто мнеться, що полегшує їхній ремонт.

Проте у них є й недоліки — нижча корозійна стійкість та не надто престижний вигляд. Вже після кількох зимових сезонів вони можуть покриватися іржею.

Литі диски

Вони виготовляються з алюмінієвих або магнієвих сплавів, мають перевагу в легкості, що покращує динаміку руху. Їхня естетика та різноманіття дизайнів також приваблюють водіїв. Проте, неналежний процес виготовлення може призвести до ненадійних моделей.

Алюмінієві диски, на відміну від сталевих, можуть ламатися при сильних ударах, а ремонт вимагатиме додаткових витрат. Вартість литих дисків часто вища, особливо коли йдеться про ковані чи литі під тиском варіанти.

Підходячи до вибору, орієнтуйтеся на конкретні умови експлуатації та переваги вашого авто. Лише так ви зможете знайти оптимальний варіант, який найкраще відповідатиме потребам у безпеці, функціональності та стилі.

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