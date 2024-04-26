Як правильно вибрати колісні диски на автомобіль — поради спеціалістів

Вибір коліс. Фото: thembmarket.com

На перший погляд, вибрати серед розмаїття колісних дисків, які саме потрібні вашому автомобілю, досить непросто. Розбираємося в складних маркуваннях та специфікаціях.

Правильно підібрати диски на авто допоможуть фахівці.

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Штамповані диски

Фото: garazh.ua

Найважчі диски, адже виробляються зі сталі та покриваються емаллю. Їхні переваги — дешева ціна та легкий ремонт. Недоліки — схильні до корозії, емаль легко сколюється, мають непримітний вигляд.

Литі диски

vag-parts.com.ua

Вироблені з легкосплавного алюмінію. Завдяки конструктивним особливостям можуть мати різноманітні форми та дизайн. Недоліки — висока ціна, плюс не підлягають ремонту.

Ковані диски

Фото: infodiski.info

Виробляються методом гарячої штамповки. Тому вони досить міцні. Єдиний недолік — дуже висока ціна.

Основні технічні характеристики

Посадковий діаметр диска (R)

Найпоширеніші розміри від 13 до 16 дюймів — цей показник має збігатися з аналогічним параметром шин.

Підбирати диски більше рекомендованих виробником авто не варто, це негативно позначиться на підвісці.

Кріпильні отвори (PCD)

Число отворів та діаметр відповідних кіл, наприклад, 4*98.

Виліт диска (ET)

Відстань від центральної осі обода колеса до місця зіткнення зі ступицею.

Більший виліт означає, що колесо глибше посаджено в колісній арці, а менший — що воно виступає назовні.

Діаметр центрального отвору (Dia)

Якщо цей параметр менший за ступицю колеса, диск не підходить.

Якщо отвір значно більший, то для центрування необхідні центрувальні кільця.

Ширина колісного диска (J)

Вказується в дюймах. Вважається, що ширина повинна бути на 25-30% менше профілю шини.

Якщо модель або дуже вузька, або занадто широка, це може негативно позначитися на ходових якостях.

Форми болтів та гайок

Визначає тип кріплення, який можна використовувати.

Штамповані диски зазвичай мають отвори, для яких потрібне коротке кріплення.

Литі диски мають отвори із вираженою формою конуса.

Існують також болти з конструкцією "плаваючий конус", що дозволяють компенсувати незначні відхилення PCD.

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