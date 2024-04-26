Как правильно выбрать колесные диски на автомобиль — советы специалистов

Как подобрать диски на авто по основным параметрам — рекомендации специалистов
На первый взгляд выбрать среди разнообразия колесных дисков те, которые именно нужны вашему автомобилю, довольно непросто. Разбираемся в сложных маркировках и спецификациях.
Правильно подобрать диски на авто помогут специалисты.
Популярные типы колесных дисков
- Штампованные диски
Самые тяжелые диски, ведь производятся из стали и покрываются эмалью. Их преимущества — дешевая цена и легкий ремонт. Недостатки — подвержены коррозии, эмаль легко скалывается, выглядят неприметно.
- Литые диски
Изготовлены из легкосплавного алюминия. Благодаря конструктивным особенностям могут иметь разные формы и дизайн. Недостатки — высокая цена, плюс не подлежат ремонту.
- Кованые диски
Производятся методом горячей штамповки. Поэтому они достаточно крепкие. Единственный недостаток — очень высокая цена.
Основные технические характеристики
- Посадочный диаметр диска (R)
Самые распространенные размеры от 13 до 16 дюймов — этот показатель должен совпадать с аналогичным параметром шин.
Подбирать диски больше рекомендованных производителем авто не стоит, это отрицательно скажется на подвеске.
- Крепежные отверстия (PCD)
Число отверстий и диаметр соответствующих кругов, например 4*98.
- Вылет диска (ET)
Расстояние от центральной оси обода колеса до места соприкосновения со ступицей.
Больший вылет означает, что колесо глубже посажено в колесной арке, а меньше – что оно выступает наружу.
- Диаметр центрального отверстия (Dia)
Если этот параметр меньше ступицы колеса, диск не подходит.
Если отверстие значительно больше, то для центровки необходимы центровочные кольца.
- Ширина колесного диска (J)
Указывается в дюймах. Считается, что ширина должна быть на 25–30% меньше профиля шины.
Если модель либо очень узкая, либо слишком широкая, это может отрицательно сказаться на ходовых качествах.
- Формы болтов и гаек
Определяет тип крепежа, который можно использовать.
Штампованные диски обычно имеют отверстия, для которых требуется короткое крепление.
Литые диски имеют отверстия с выраженной формой конуса.
Есть также болты с конструкцией "плавающий конус", позволяющие компенсировать незначительные отклонения PCD.
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