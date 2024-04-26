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Как подобрать диски на авто по основным параметрам — рекомендации специалистов

26 апреля 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как правильно выбрать колесные диски на автомобиль — советы специалистов
Выбор колес. Фото: thembmarket.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На первый взгляд выбрать среди разнообразия колесных дисков те, которые именно нужны вашему автомобилю, довольно непросто. Разбираемся в сложных маркировках и спецификациях.

Правильно подобрать диски на авто помогут специалисты.

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Популярные типы колесных дисков

  • Штампованные диски

 

Как подобрать диски на авто по основным параметрам - рекомендации специалистов - фото 1
Фото: garazh.ua

Самые тяжелые диски, ведь производятся из стали и покрываются эмалью. Их преимущества — дешевая цена и легкий ремонт. Недостатки — подвержены коррозии, эмаль легко скалывается, выглядят неприметно.

  • Литые диски

 

Как подобрать диски на авто по основным параметрам - рекомендации специалистов - фото 2
vag-parts.com.ua

Изготовлены из легкосплавного алюминия. Благодаря конструктивным особенностям могут иметь разные формы и дизайн. Недостатки — высокая цена, плюс не подлежат ремонту.

  • Кованые диски

 

Как подобрать диски на авто по основным параметрам - рекомендации специалистов - фото 3
Фото: infodiski.info

Производятся методом горячей штамповки. Поэтому они достаточно крепкие. Единственный недостаток — очень высокая цена.

Основные технические характеристики

  • Посадочный диаметр диска (R)

Самые распространенные размеры от 13 до 16 дюймов — этот показатель должен совпадать с аналогичным параметром шин.

Подбирать диски больше рекомендованных производителем авто не стоит, это отрицательно скажется на подвеске.

  • Крепежные отверстия (PCD)

Число отверстий и диаметр соответствующих кругов, например 4*98.

  • Вылет диска (ET)

Расстояние от центральной оси обода колеса до места соприкосновения со ступицей.

Больший вылет означает, что колесо глубже посажено в колесной арке, а меньше – что оно выступает наружу.

  • Диаметр центрального отверстия (Dia)

Если этот параметр меньше ступицы колеса, диск не подходит.

Если отверстие значительно больше, то для центровки необходимы центровочные кольца.

  • Ширина колесного диска (J)

Указывается в дюймах. Считается, что ширина должна быть на 25–30% меньше профиля шины.

Если модель либо очень узкая, либо слишком широкая, это может отрицательно сказаться на ходовых качествах.

  • Формы болтов и гаек

Определяет тип крепежа, который можно использовать.

Штампованные диски обычно имеют отверстия, для которых требуется короткое крепление.

Литые диски имеют отверстия с выраженной формой конуса.

Есть также болты с конструкцией "плавающий конус", позволяющие компенсировать незначительные отклонения PCD.

Ранее мы писали, почему некоторые водители закачивают колеса автомобиля азотом и стоит ли так поступать другим. Также мы рассказывали, как доехать на пробитом колесе в СТО, когда нет запаски.

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