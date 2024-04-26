Как правильно выбрать колесные диски на автомобиль — советы специалистов

Выбор колес. Фото: thembmarket.com

На первый взгляд выбрать среди разнообразия колесных дисков те, которые именно нужны вашему автомобилю, довольно непросто. Разбираемся в сложных маркировках и спецификациях.

Правильно подобрать диски на авто помогут специалисты.

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Штампованные диски

Фото: garazh.ua

Самые тяжелые диски, ведь производятся из стали и покрываются эмалью. Их преимущества — дешевая цена и легкий ремонт. Недостатки — подвержены коррозии, эмаль легко скалывается, выглядят неприметно.

Литые диски

vag-parts.com.ua

Изготовлены из легкосплавного алюминия. Благодаря конструктивным особенностям могут иметь разные формы и дизайн. Недостатки — высокая цена, плюс не подлежат ремонту.

Кованые диски

Фото: infodiski.info

Производятся методом горячей штамповки. Поэтому они достаточно крепкие. Единственный недостаток — очень высокая цена.

Основные технические характеристики

Посадочный диаметр диска (R)

Самые распространенные размеры от 13 до 16 дюймов — этот показатель должен совпадать с аналогичным параметром шин.

Подбирать диски больше рекомендованных производителем авто не стоит, это отрицательно скажется на подвеске.

Крепежные отверстия (PCD)

Число отверстий и диаметр соответствующих кругов, например 4*98.

Вылет диска (ET)

Расстояние от центральной оси обода колеса до места соприкосновения со ступицей.

Больший вылет означает, что колесо глубже посажено в колесной арке, а меньше – что оно выступает наружу.

Диаметр центрального отверстия (Dia)

Если этот параметр меньше ступицы колеса, диск не подходит.

Если отверстие значительно больше, то для центровки необходимы центровочные кольца.

Ширина колесного диска (J)

Указывается в дюймах. Считается, что ширина должна быть на 25–30% меньше профиля шины.

Если модель либо очень узкая, либо слишком широкая, это может отрицательно сказаться на ходовых качествах.

Формы болтов и гаек

Определяет тип крепежа, который можно использовать.

Штампованные диски обычно имеют отверстия, для которых требуется короткое крепление.

Литые диски имеют отверстия с выраженной формой конуса.

Есть также болты с конструкцией "плавающий конус", позволяющие компенсировать незначительные отклонения PCD.

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