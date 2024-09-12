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Чотири варіанти розміщення запаски після встановлення ГБО на автомобіль

12 вересня 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Куди подіти запасне колесо після встановлення ГБО на авто — відповідь механіка
Запасне колесо. Фото: cbac.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Зазвичай ГБО встановлюється в автомобіль на місце запасного колеса в багажнику. Після цього виникає питання, куди прилаштувати запаску?

Про це написала Avtosota.

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Залишити у багажнику

Запасне колесо можна укласти поверх газового балона. Для цього використовують спеціальний чохол або сітку. Але у цьому разі більша частина корисного об’єму багажника буде захаращена.

Користуватися докаткою

Докатка — це вузьке, неповноцінне колесо, яке використовують замість запаски. Воно дозволяє водію докотитися до СТО, де йому відновлять пошкоджене колесо, або встановлять нове.

Максимальна швидкість авто з докаткою не перевищує 80 км/год, а дистанція руху — 100-150 км. Її можна розмістити в багажнику поряд з балоном ГБО.

Кріплення під днищем

Запаску можна прикріпити під дном автомобіля за допомогою спеціального кронштейна. Втім, колесо, закріплене знизу, може бути вразливим для пошкоджень при їзді бездоріжжям. Також доступ до запаски буде утруднений, і для її заміни доведеться заїжджати на яму або естакаду.

Користуватися ремкомплектом

Ремкомплект для екстреного ремонту проколів складається з балончика з герметиком та помпи для накачування шини. Комплект не займає багато місця, але підходить лише для невеликих проколів шин. У разі серйозних пошкоджень він буде марним. До того ж після використання герметика шину потрібно буде обов’язково замінити, адже вона не розрахована на тривалу експлуатацію.

Рекомендації механіка

  • Якщо автомобіль часто їздить поганими дорогами або перевозить значні вантажі, краще залишити запаску в багажнику, попри втрату місця.
  • Для їзди переважно містом та рівними дорогами достатньо докатки або ремкомплекту.

Раніше ми писали, чому деякі водії накачують колеса автомобіля азотом та чи варто так вчиняти іншим. Також ми розповідали, як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски.

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