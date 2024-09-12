Куда девать запасное колесо после установки ГБО на авто — ответ механика

Запасное колесо. Фото: cbac.com

Обычно ГБО устанавливается в автомобиль на место запасного колеса в багажнике. После этого возникает вопрос, куда пристроить запаску?

Об этом написала Avtosota.

Читайте также:

Оставить в багажнике

Запасное колесо можно уложить поверх газового баллона. Для этого используют специальный чехол или сетку. Но в этом случае большая часть полезного объема багажника будет занята.

Пользоваться докаткой

Докатка – это узкое, неполноценное колесо, которое используют вместо запаски. Оно позволяет водителю докатиться до СТО, где ему восстановят поврежденное колесо или установят новое.

Максимальная скорость авто с докаткой не превышает 80 км/ч, а дистанция движения — 100-150 км. Ее можно разместить в багажнике рядом с баллоном ГБО.

Крепление под днищем

Запаску можно прикрепить под днищем автомобиля с помощью специального кронштейна. Впрочем, колесо, закрепленное снизу, может быть уязвимо для повреждений при езде по бездорожью. Также доступ к запаске будет затруднен, и для ее замены придется заезжать на яму или эстакаду.

Пользоваться ремкомплектом

Ремкомплект для экстренного ремонта проколов состоит из баллончика с герметиком и насоса для закачки шины. Комплект не занимает много места, но подходит только для небольших проколов шин. В случае серьезных повреждений он будет бесполезным. К тому же, после использования герметика шину нужно будет обязательно заменить, ведь она не рассчитана на длительную эксплуатацию.

Рекомендации механика

Если автомобиль часто ездит по плохим дорогам или перевозит значительные грузы, лучше оставить запаску в багажнике, несмотря на потерю места.

Для езды преимущественно по городу и ровным дорогам достаточно докатки или ремкомплекта.

Ранее мы писали, почему некоторые водители закачивают колеса автомобиля азотом и стоит ли так поступать другим. Также мы рассказывали, как доехать на пробитом колесе в СТО, когда нет запаски.