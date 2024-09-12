Куда девать запасное колесо после установки ГБО на авто — ответ механика

Четыре варианта размещения запаски после установки ГБО на автомобиль
Обычно ГБО устанавливается в автомобиль на место запасного колеса в багажнике. После этого возникает вопрос, куда пристроить запаску?
Об этом написала Avtosota.
Оставить в багажнике
Запасное колесо можно уложить поверх газового баллона. Для этого используют специальный чехол или сетку. Но в этом случае большая часть полезного объема багажника будет занята.
Пользоваться докаткой
Докатка – это узкое, неполноценное колесо, которое используют вместо запаски. Оно позволяет водителю докатиться до СТО, где ему восстановят поврежденное колесо или установят новое.
Максимальная скорость авто с докаткой не превышает 80 км/ч, а дистанция движения — 100-150 км. Ее можно разместить в багажнике рядом с баллоном ГБО.
Крепление под днищем
Запаску можно прикрепить под днищем автомобиля с помощью специального кронштейна. Впрочем, колесо, закрепленное снизу, может быть уязвимо для повреждений при езде по бездорожью. Также доступ к запаске будет затруднен, и для ее замены придется заезжать на яму или эстакаду.
Пользоваться ремкомплектом
Ремкомплект для экстренного ремонта проколов состоит из баллончика с герметиком и насоса для закачки шины. Комплект не занимает много места, но подходит только для небольших проколов шин. В случае серьезных повреждений он будет бесполезным. К тому же, после использования герметика шину нужно будет обязательно заменить, ведь она не рассчитана на длительную эксплуатацию.
Рекомендации механика
- Если автомобиль часто ездит по плохим дорогам или перевозит значительные грузы, лучше оставить запаску в багажнике, несмотря на потерю места.
- Для езды преимущественно по городу и ровным дорогам достаточно докатки или ремкомплекта.
Ранее мы писали, почему некоторые водители закачивают колеса автомобиля азотом и стоит ли так поступать другим. Также мы рассказывали, как доехать на пробитом колесе в СТО, когда нет запаски.
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