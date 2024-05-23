Автоэксперт объяснил, сколько километров можно проехать на пробитом колесе

Пробитое колесо авто. Фото: firestonecompleteautocare.com

Колесо повреждается в дороге неожиданно, а запаска есть не всегда и не у всех. Как далеко можно заехать на спущенном колесе.

Об этом "АвтоСвіту" рассказал начальник отдела оригинального сервиса корпорации "УкрАВТО" Александр Чаленко.

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Когда поможет подкачка

В зависимости от ситуации и выбранной стратегии вождения, на спущенном колесе можно проехать от нескольких метров до десятка километров. К примеру, можно накачать колесо до трех атмосфер и начинать медленное движение. За 3-5 минут пути следует остановиться и проверить, как сильно упало давление. Далее следует снова подкачать колесо и таким образом ехать короткими интервалами, пока достигнете нужного места.

Как ехать на порванной шине

Если произошел пробой боковины, то реанимировать шину, скорее всего, не получится. Но можно на скорости до 40 км/ч проехать с десяток километров до ближайшего шиномонтажа. При этом следует осторожничать, ведь после 10-15 км такого пробега шина начнет дымиться, хрустеть и разваливаться. Ее фрагменты могут повредить фартук или пластик бампера.

Ранее мы писали, как накачать шины авто, чтобы не испытывать проблем на дороге. Также рассказывали о плюсах и минусах всесезонных шин для автомобилей.