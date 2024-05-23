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Скільки кілометрів можна проїхати на пробитому колесі до найближчого шиномонтажу

23 травня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Автоексперт пояснив, скільки кілометрів можна проїхати на пробитому колесі
Пробите колесо авто. Фото: firestonecompleteautocare.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Колесо пошкоджується в дорозі несподівано, а запаска є не завжди й не в усіх. Як далеко можна заїхати на спущеному колесі.

Про це "АвтоСвіту" розповів начальник відділу оригінального сервісу корпорації "УкрАВТО" Олександр Чаленко.

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Коли допоможе підкачка

Залежно від ситуації та обраної стратегії водіння, на спущеному колесі можна проїхати від кількох метрів до понад десятка кілометрів. Наприклад, можна накачати колесо до трьох атмосфер та починати повільний рух. За 3-5 хвилин шляху варто зупинитися та перевірити, як сильно впав тиск. Далі слід знову підкачати колесо й таким чином їхати короткими інтервалами, поки дістанетеся потрібного місця.

Як їхати на порваній шині

Якщо стався пробій боковини, то реанімувати шину, швидше за все, не вийде. Але можна на швидкості до 40 км/год протягнути з десяток кілометрів до найближчого шиномонтажу. При цьому варто бути обережним, адже після 10-15 км такого пробігу шина почне димитися, хрумтіти та розвалюватися. Її фрагменти можуть пошкодити фартух або пластик бампера.

Раніше ми писали, як накачати шини авто, щоб не мати проблем на дорозі. Також розповідали про плюси та мінуси всесезонних шин для автомобілів.

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