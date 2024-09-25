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Широкие или узкие — какие шины действительно безопасны для автомобиля

25 сентября 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Шины для автомобиля — преимущества и недостатки узких и широких моделей
Шины авто. Фото: 4wdrevolution.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Широкие колеса часто считаются более привлекательными и, по мнению некоторых водителей, более безопасными. Однако эксперты утверждают, что не всегда красота равна безопасности.

Об этом написал РБК-Украина.

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Шины становятся важным элементом дизайна авто, но всегда следует помнить о безопасности и управляемости. Производители автомобилей указывают допустимые размеры шин в инструкциях по эксплуатации. Это важно, поскольку изменение ширины шины может также повлиять на ее посадочный диаметр и другие характеристики.

Широкие шины: преимущества

  • Спортивный вид. Широкие шины выглядят более агрессивно, стильно.
  • Лучшая управляемость. Они обеспечивают лучшее сцепление на сухой дороге и меньший тормозной путь.

Широкие шины: недостатки

  • Больше сопротивления качению. Это ведет к большему расходу горючего.
  • Шум. Большая площадь контакта с дорогой может приводить к увеличению шума.
  • Трудности с установкой. Если ширина шины превышает допустимые значения, могут возникнуть проблемы с размещением в колесных арках.

Узкие шины: преимущества

  • Более низкая цена. Узкие шины обычно дешевле благодаря массовому производству.
  • Лучшая производительность в дождь. Узкие шины лучше противостоят аквапланированию.
  • Зимние характеристики. Они обеспечивают более высокое поверхностное давление на дороге, что улучшает проходимость на снегу.

Узкие шины: недостатки

  • Худшая плавность хода. Меньший объем воздуха в шинах может привести к меньшей амортизации на неровностях дороги.

Какие шины выбрать

Следует учитывать не только характеристики шин, но и условия их эксплуатации. Покрышки не отменяют физические законы — даже самая лучшая модель не способна полностью предотвратить заносы. Поэтому следует полагаться не только на технические параметры шин, но и на свой опыт, чтобы обеспечить безопасное вождение.

Ранее мы предлагали четыре варианта размещения запаски после установки ГБО на автомобиль. Также писали, зачем и как менять местами шины на автомобиле.

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