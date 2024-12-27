Как водителей штрафуют за автомобильные шины в Украине — региональные нововведения

Шины. Фото: freepik.com

Усиленный контроль за обращением со старыми автомобильными покрышками введен в Волынской области. Это решение стало необходимым из-за серьезных экологических проблем, вызванных сжиганием и бесконтрольным выбрасыванием шин.

Об этом сообщила Автотема.

Читайте также:

Причины нововведения

Бесконтрольное и безответственное обращение с отработанными покрышками наносит существенный вред окружающей среде, загрязняя воздух и почву, а также угрожая здоровью людей.

Какие штрафы

Нарушение правил утилизации автомобильных покрышек влечет за собой административные штрафы. Размер взыскания колеблется от 340 грн до 1760 грн, в зависимости от масштаба причиненного ущерба и повторности правонарушения. Протоколы составляются в соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Что предлагает власть

Власти призывают автовладельцев обращаться к специальным пунктам переработки шин, чтобы сохранить окружающую среду. Утилизация старых покрышек не только помогает уменьшить количество стихийных свалок, но и приводит к уменьшению выбросов вредных веществ в воздух.

Таким образом, контроль за утилизацией автошин является важной частью мер по защите окружающей среды, и ответственность каждого автовладельца может оказать существенное влияние на улучшение экологической ситуации в регионе.

Ранее мы писали, какие шины более безопасны для автомобиля – широкие или узкие. Также сообщали факт о шинах для авто, который почти никто не знает.