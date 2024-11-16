Этот факт об автомобильных шинах удивит большинство водителей

Lexus UX с белыми покрышками. Фото: Lexus

Когда мы говорим об автомобильных шинах, обычно вспоминаем их черные массивные покрышки, которые держат машины на дороге. Но вы знали, что их настоящий цвет — белый?

Это может звучать странно, но существует обоснование этой детали.

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Усовершенствованный каучук

В основе шин находится натуральный каучук, который в своем первоначальном состоянии имеет белый цвет. Однако со временем этот материал оказался недостаточно выносливым для использования на автомобилях. Дополнительные элементы, такие как сажа (углерод), были введены в состав резиновой смеси, чтобы повысить производительность шин и обеспечить их выносливость.

Углерод придает шинам черный цвет и желаемые характеристики.

Улучшенная прочность. Помогает шинам выдерживать высокие нагрузки и напряжения.

Помогает шинам выдерживать высокие нагрузки и напряжения. Устойчивость к истиранию. Продлевает их срок службы, а также обеспечивает более безопасное вождение.

Продлевает их срок службы, а также обеспечивает более безопасное вождение. Лучший контакт с дорогой. Улучшению сцепления с поверхностью дороги, что, в свою очередь, повышает безопасность во время движения.

Дополнительные компоненты

Кроме углерода, производители шин используют дополнительные элементы, такие как антиоксиданты, пигменты, масла и полимеры для достижения конкретных характеристик. Все эти компоненты работают вместе для обеспечения оптимальной производительности и безопасности при эксплуатации.

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