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Факт об автомобильных шинах, который почти никто не знает

16 ноября 2024 12:30
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Этот факт об автомобильных шинах удивит большинство водителей
Lexus UX с белыми покрышками. Фото: Lexus
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Когда мы говорим об автомобильных шинах, обычно вспоминаем их черные массивные покрышки, которые держат машины на дороге. Но вы знали, что их настоящий цвет — белый?

Это может звучать странно, но существует обоснование этой детали.

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Усовершенствованный каучук

В основе шин находится натуральный каучук, который в своем первоначальном состоянии имеет белый цвет. Однако со временем этот материал оказался недостаточно выносливым для использования на автомобилях. Дополнительные элементы, такие как сажа (углерод), были введены в состав резиновой смеси, чтобы повысить производительность шин и обеспечить их выносливость.

Углерод придает шинам черный цвет и желаемые характеристики.

  • Улучшенная прочность. Помогает шинам выдерживать высокие нагрузки и напряжения.
  • Устойчивость к истиранию. Продлевает их срок службы, а также обеспечивает более безопасное вождение.
  • Лучший контакт с дорогой. Улучшению сцепления с поверхностью дороги, что, в свою очередь, повышает безопасность во время движения.

Дополнительные компоненты

Кроме углерода, производители шин используют дополнительные элементы, такие как антиоксиданты, пигменты, масла и полимеры для достижения конкретных характеристик. Все эти компоненты работают вместе для обеспечения оптимальной производительности и безопасности при эксплуатации.

Ранее эксперты назвали ТОП-5 надежных и доступных зимних шин. Также мы писали, почему зимой лучше использовать на колесах автомобиля штампованные диски.

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