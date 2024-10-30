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Пожертвовать красотой — почему зимой лучше штампованные диски

30 октября 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему штампованные диски для авто лучше литых в холодное время года
Установка колеса со штампованным диском. Фото: instructables.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Литые диски для колес машины привлекают автовладельцев своим статусным видом, в отличие от штампованных, воспринимаемых многими как дешевый вариант. Но специалисты советуют вместе с зимней резиной ставить именно штампованный вариант.

Какие у него преимущества для использования в холодное время года, написал Ampercar.

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Ударные нагрузки

Штампованные диски особенно устойчивы к ударным нагрузкам, количество которых увеличивается зимой. Они способны выдерживать удары ледяных глыб и неровностей дорог. При сильном ударе деформация обода штампованного диска не станет критической проблемой — погнутую часть легко поправят на любом СТО. Легкосплавные диски могут не выдержать и треснуть. А это не подлежит ремонту, только замене.

Защита подвески и тормозов

Мягкость металла штампованных дисков обеспечивает понижение ударной нагрузки на подвеску. Это особенно важно при низких температурах, когда литые диски становятся уязвимыми к повреждениям.

Конструкция без спиц у стальных дисков минимизирует возможность попадания снега и грязи внутрь тормозных колодок и компонентов, защищая их от неблагоприятного воздействия и снижая риск коррозии.

Привлекательная цена

Главное преимущество штампованных дисков — гораздо более доступная цена по сравнению с легкосплавными аналогами. Это немаловажный фактор, особенно если использовать их только в зимний период.

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