Почему штампованные диски для авто лучше литых в холодное время года

Установка колеса со штампованным диском. Фото: instructables.com

Литые диски для колес машины привлекают автовладельцев своим статусным видом, в отличие от штампованных, воспринимаемых многими как дешевый вариант. Но специалисты советуют вместе с зимней резиной ставить именно штампованный вариант.

Какие у него преимущества для использования в холодное время года, написал Ampercar.

Читайте также:

Ударные нагрузки

Штампованные диски особенно устойчивы к ударным нагрузкам, количество которых увеличивается зимой. Они способны выдерживать удары ледяных глыб и неровностей дорог. При сильном ударе деформация обода штампованного диска не станет критической проблемой — погнутую часть легко поправят на любом СТО. Легкосплавные диски могут не выдержать и треснуть. А это не подлежит ремонту, только замене.

Защита подвески и тормозов

Мягкость металла штампованных дисков обеспечивает понижение ударной нагрузки на подвеску. Это особенно важно при низких температурах, когда литые диски становятся уязвимыми к повреждениям.

Конструкция без спиц у стальных дисков минимизирует возможность попадания снега и грязи внутрь тормозных колодок и компонентов, защищая их от неблагоприятного воздействия и снижая риск коррозии.

Привлекательная цена

Главное преимущество штампованных дисков — гораздо более доступная цена по сравнению с легкосплавными аналогами. Это немаловажный фактор, особенно если использовать их только в зимний период.

Ранее мы писали, какие шины безопаснее для автомобиля — широкие или узкие. Ранее эксперт объяснил, зачем и как менять местами шины на автомобиле.