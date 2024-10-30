Чому штамповані диски для авто кращі за литі у холодну пору року

Встановлення колеса зі штампованим диском. Фото: instructables.com

Литі диски для коліс машини приваблюють автовласників своїм статусним виглядом, на відміну від штампованих, які сприймаються багатьма як дешевий варіант. Але фахівці радять разом з зимовою гумою ставити саме штампований варіант.

Які він має переваги для використання у холодну пору року, написав Ampercar.

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Ударні навантаження

Штамповані диски особливо стійкі до ударних навантажень, кількість яких взимку збільшується. Вони здатні витримувати удари крижаних брил та нерівностей доріг. При сильному ударі деформація обода штампованого диска не стане критичною проблемою — погнуту частину легко виправлять на будь-якому СТО. Легкосплавні диски за таких умов можуть не витримати та тріснути. А це не підлягає ремонту, лише заміні.

Захист підвіски та гальм

М’якість металу штампованих дисків забезпечує зниження ударного навантаження на підвіску. Це особливо важливо за низьких температур, коли литі диски стають вразливими до пошкоджень.

Конструкція без спиць у сталевих дисків мінімізує можливість потрапляння снігу та бруду всередину гальмівних колодок та компонентів, захищаючи їх від несприятливого впливу та знижуючи ризик корозії.

Приваблива ціна

Головна перевага штампованих дисків — набагато доступніша ціна порівнянл з легкосплавними аналогами. Це важливий фактор, особливо якщо використовувати їх лише в зимовий період.

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