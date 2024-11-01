Недорогие и надежные — ТОП-5 зимних шин для авто

Автомобиль зимой. Фото: parksidemotors.ca

Эксперты проанализировали бюджетные варианты зимних шин, которые показали себя достойно во время независимых испытаний. В списке представлены покрышки самого популярного в Европе типоразмера 205/55R16.

Об этом написал AUTO.RIA

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Представленные шины стоят до 3800 грн. за штуку. Хотя стоимость покрышек может отличаться в зависимости от политики конкретного магазина, года выпуска шины и индексов скорости и погрузки.

Все протестированные модели имеют невысокий показатель сопротивления качению, поэтому расход топлива с ними должен быть приемлемым.

Лидером в плане ресурса стали шины Hankook Winter i*cept RS3, выдержавшие на стенде 52 800 км до критического уменьшения протектора. Более скромный результат имеют Semperit Speed-Grip 5 и Uniroyal WinterExpert.

Semperit Speed-Grip 5

Semperit входит в орбиту немецкого Continental и предлагает клиентам схожие технологии за меньший ценник. Они делят первое место с Continental WinterContact TS 870 и Hankook за торможение в снегу. В общем зачете эти покрышки уступили только признанным дорогим шинам Continental и Goodyear.

Hankook Winter i*cept RS3

Зимние корейские шины Hankook имеют право называться одними из лучших. Во время маневрирования по снегу они оказались лучше всех. Также среди сильных сторон приличный запас ресурса.

Kleber Krisalp HP3

Kleber принадлежит французскому Michelin. Новый Krisalp HP3 стабильно хорошо отрабатывал в каждом упражнении. Модель не подвержена аквапланированию, имеет низкое сопротивление качению и обеспечивает хорошее сцепление с заснеженной дорогой. Но работу на влажном асфальте нужно улучшить.

Uniroyal WinterExpert

Европейской частью этой компании владеет немецкий Continental. WinterExpert отлично отрабатывает на влажном асфальте. Может похвастаться низким сопротивлением вращению и хорошим запасом ресурса. Эту шину можно рекомендовать для тех регионов, где зимой снег почти не выпадает, а главной опасностью на дорогах являются лужи.

Giti GitiWinter W2

Китайские шины показали себя достаточно крепкими и надежными на заснеженной и залитой водой дороге. Однако они отстают от конкурентов во время торможения, поэтому больше будут подходить спокойным водителям не слишком мощных автомобилей.

Ранее механики объяснили, какую резину лучше выбрать для авто сейчас – всесезонную или зимнюю. Также эксперты рассказали, как правильно хранить летние шины до следующего сезона.