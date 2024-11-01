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ТОП-5 зимових шин — недорогих, але витривалих

1 листопада 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Недорогі та надійні — ТОП-5 зимових шин для авто
Автомобіль взимку. Фото: parksidemotors.ca
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Експерти проаналізували бюджетні варіанти зимових шин, які гідно показали себе під час незалежних випробувань. В переліку представлені покришки найпопулярнішого в Європі типорозміру 205/55R16.

Про це написав AUTO.RIA

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Вибір шин

Представлені шини коштують до 3800 грн за штуку. Хоча вартість покришок може відрізнятися залежно від політики конкретного магазину, року випуску шини та індексів швидкості й навантаження.

Усі протестовані моделі мають невисокий показник спротиву коченню, тож й витрати пального з ними мають бути прийнятними.

Лідером в плані ресурсу стали шини Hankook Winter i*cept RS3, які витримали на стенді 52 800 км до критичного зменшення протектора. Трохи скромніший результат мають Semperit Speed-Grip 5 та Uniroyal WinterExpert.

Semperit Speed-Grip 5

Semperit входить до орбіти німецького Continental та пропонує клієнтам схожі технології за менший цінник. Вони ділять перше місце з Continental WinterContact TS 870 та Hankook за гальмування в снігу. В загальному заліку ці покришки поступилися лише визнаним дорогим шинам Continental та Goodyear.

Hankook Winter i*cept RS3

Зимові шини корейського Hankook мають право називатися одними з найкращих. Під час маневрування по снігу вони виявилися кращими з усіх. Також серед сильних сторін — пристойний запас ресурсу.

Kleber Krisalp HP3

Kleber належить французькій Michelin. Новий Krisalp HP3 стабільно добре відпрацьовував у кожній вправі. Модель не схильна до аквапланування, має низький опір коченню та забезпечує хороше зчеплення з засніженою дорогою. Але роботу на вологому асфальті треба покращити.

Uniroyal WinterExpert

Європейською частиною цієї компанії володіє німецький Continental. WinterExpert відмінно відпрацьовує на вологому асфальті. Може похизуватись низьким спротивом обертанню та гарним запасом ресурсу. Цю шину можна рекомендувати для тих регіонів, де взимку сніг майже не випадає, а головною небезпекою на дорогах є калюжі.

Giti GitiWinter W2

Китайські шини показали себе достатньо міцними та надійними на засніженій та залитій водою дорозі. Однак вони відстають від конкурентів під час гальмування, тому більше пасуватимуть спокійним водіям не надто потужних автомобілів.

Раніше механіки пояснили, яку гуму краще вибрати для авто зараз — всесезонну чи зимову. Також експерти розповіли, як правильно зберігати літні шини до наступного сезону.

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