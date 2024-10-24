Всесезонні чи зимові шини для авто — що обрати для безпечної їзди

Всесезонна або зимова гума — механіки радять, яку краще вибрати для авто
24 жовтня 2024 07:35
Встановлення колеса. Фото: acuraofhuntington.com
Від правильного вибраних покришок для авто в холодну пору року залежить не лише комфорт, але й безпека на дорозі. Зимові шини забезпечують кращу тягу на снігу та льоду, у той час, як всесезонні здатні впоратися з різноманітними погодними умовами протягом року.
Які ключові плюси та мінуси кожного варіанту, що рекомендують експерти.
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Переваги зимових шин
- Спеціалізований дизайн протектора забезпечує кращу тягу на снігу та льоду.
- Використання м'якших гумових сумішей, які зберігають еластичність при низьких температурах.
- Коротший гальмівний шлях на зимових поверхнях.
Недоліки зимових шин
- Зношуються швидше на сухих та теплих дорогах.
- Менша ефективність в умовах безсніжної або теплішої погоди.
Переваги всесезонних шин
- Є компромісом між зимовими та літніми шинами, дозволяючи використовувати їх в різних умовах.
- Довговічніші при використанні в умовах помірно теплої погоди.
- Зазвичай мають нижчий рівень шуму при їзді.
Недоліки всесезонних шин
- Не забезпечують такої ж стійкості та контролю на снігу та льоду, як зимові шини.
- Можуть не бути оптимальними для особливо холодного або засніженого клімату.
Які покришки обрати
- Якщо ви живете в регіоні з тривалими холодними зимами та частими опадами, краще вибрати зимові шини.
- Для помірного клімату з короткими зимами та рідкісними снігопадами, всесезонні шини можуть бути кращим вибором.
Додаткові поради механіка
- Зважайте на стиль водіння. Якщо ви часто їздите на великій швидкості або в умовах важкого бездоріжжя, спеціалізовані шини можуть бути кращими.
- Завжди врахуйте рекомендації виробника автомобіля.
- У будь-якому випадку, краще обирати шини для конкретних умов експлуатації, ніж сподіватися на універсальність всесезонних шин.
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