Всесезонні чи зимові шини для авто — що обрати для безпечної їзди

Встановлення колеса. Фото: acuraofhuntington.com

Від правильного вибраних покришок для авто в холодну пору року залежить не лише комфорт, але й безпека на дорозі. Зимові шини забезпечують кращу тягу на снігу та льоду, у той час, як всесезонні здатні впоратися з різноманітними погодними умовами протягом року.

Які ключові плюси та мінуси кожного варіанту, що рекомендують експерти.

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Переваги зимових шин

Спеціалізований дизайн протектора забезпечує кращу тягу на снігу та льоду.

Використання м'якших гумових сумішей, які зберігають еластичність при низьких температурах.

Коротший гальмівний шлях на зимових поверхнях.

Недоліки зимових шин

Зношуються швидше на сухих та теплих дорогах.

Менша ефективність в умовах безсніжної або теплішої погоди.

Переваги всесезонних шин

Є компромісом між зимовими та літніми шинами, дозволяючи використовувати їх в різних умовах.

Довговічніші при використанні в умовах помірно теплої погоди.

Зазвичай мають нижчий рівень шуму при їзді.

Недоліки всесезонних шин

Не забезпечують такої ж стійкості та контролю на снігу та льоду, як зимові шини.

Можуть не бути оптимальними для особливо холодного або засніженого клімату.

Які покришки обрати

Якщо ви живете в регіоні з тривалими холодними зимами та частими опадами, краще вибрати зимові шини.

Для помірного клімату з короткими зимами та рідкісними снігопадами, всесезонні шини можуть бути кращим вибором.

Додаткові поради механіка

Зважайте на стиль водіння. Якщо ви часто їздите на великій швидкості або в умовах важкого бездоріжжя, спеціалізовані шини можуть бути кращими. Завжди врахуйте рекомендації виробника автомобіля. У будь-якому випадку, краще обирати шини для конкретних умов експлуатації, ніж сподіватися на універсальність всесезонних шин.

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