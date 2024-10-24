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Всесезонна або зимова гума — механіки радять, яку краще вибрати для авто

24 жовтня 2024 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Всесезонні чи зимові шини для авто — що обрати для безпечної їзди
Встановлення колеса. Фото: acuraofhuntington.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Від правильного вибраних покришок для авто в холодну пору року залежить не лише комфорт, але й безпека на дорозі. Зимові шини забезпечують кращу тягу на снігу та льоду, у той час, як всесезонні здатні впоратися з різноманітними погодними умовами протягом року.

Які ключові плюси та мінуси кожного варіанту, що рекомендують експерти.

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Переваги зимових шин

  • Спеціалізований дизайн протектора забезпечує кращу тягу на снігу та льоду.
  • Використання м'якших гумових сумішей, які зберігають еластичність при низьких температурах.
  • Коротший гальмівний шлях на зимових поверхнях.

Недоліки зимових шин

  • Зношуються швидше на сухих та теплих дорогах.
  • Менша ефективність в умовах безсніжної або теплішої погоди.

Переваги всесезонних шин

  • Є компромісом між зимовими та літніми шинами, дозволяючи використовувати їх в різних умовах.
  • Довговічніші при використанні в умовах помірно теплої погоди.
  • Зазвичай мають нижчий рівень шуму при їзді.

Недоліки всесезонних шин

  • Не забезпечують такої ж стійкості та контролю на снігу та льоду, як зимові шини.
  • Можуть не бути оптимальними для особливо холодного або засніженого клімату.

Які покришки обрати

  • Якщо ви живете в регіоні з тривалими холодними зимами та частими опадами, краще вибрати зимові шини.
  • Для помірного клімату з короткими зимами та рідкісними снігопадами, всесезонні шини можуть бути кращим вибором.

Додаткові поради механіка

  1. Зважайте на стиль водіння. Якщо ви часто їздите на великій швидкості або в умовах важкого бездоріжжя, спеціалізовані шини можуть бути кращими.
  2. Завжди врахуйте рекомендації виробника автомобіля.
  3. У будь-якому випадку, краще обирати шини для конкретних умов експлуатації, ніж сподіватися на універсальність всесезонних шин.

Раніше експерти пояснили, які шини насправді безпечніші для автомобіля — широкі чи вузькі. Також ми писали, які колісні диски кращі — литі чи штамповані.

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