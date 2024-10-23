Зимові шини для авто — термін служби та ознаки потреби в заміні

Зимові шини. Фото: motortrend.com

Зимові шини — це важлива частина безпеки автомобіля у холодну пору року, адже вони краще зчіплюються з дорожнім покриттям, збільшують ефективність гальмування та знижують ризик аквапланування. Проте, як і будь-яка деталь машини, зимові шини мають свій термін служби.

Тому водіям з особливою увагою слід стежити за зносом покришок та не зволікати з заміною у разі потреби.

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Скільки служать зимові шини

Загалом, зимові шини рекомендується змінювати кожні 5-7 років незалежно від їхнього зносу. Але термін служби зимових шин може варіюватися залежно від низки факторів.

Виробник та якість шин. Деякі бренди та моделі шин розроблені для тривалішого використання. Зазвичай, високоякісні шини можуть служити до 6-7 років.

Деякі бренди та моделі шин розроблені для тривалішого використання. Зазвичай, високоякісні шини можуть служити до 6-7 років. Умови експлуатації. Якщо шини часто використовуються на асфальті, в умовах низьких температур, їхній термін служби може значно знизитися.

Якщо шини часто використовуються на асфальті, в умовах низьких температур, їхній термін служби може значно знизитися. Стиль водіння. Агресивне водіння, часті гальмування та прискорення також впливають на знос шин.

Агресивне водіння, часті гальмування та прискорення також впливають на знос шин. Технічний стан авто. Неправильне регулювання підвіски або неякісні обслуговування збільшують знос шин.

Неправильне регулювання підвіски або неякісні обслуговування збільшують знос шин. Перевантаження. Якщо автомобіль регулярно перевантажений, це також вплине на зношування шин.

Коли купувати нові зимові шини

Глибина протектора. Коли глибина протектора становить менш як 4 мм, це сигнал про те, що шини втрачають свої експлуатаційні властивості. Спеціалісти радять змінювати шини при досягненні цього порогу.

Коли глибина протектора становить менш як 4 мм, це сигнал про те, що шини втрачають свої експлуатаційні властивості. Спеціалісти радять змінювати шини при досягненні цього порогу. Візуальні пошкодження. Якщо шини мають серйозні дефекти, тріщини, опуклості або інші видимі пошкодження, їх слід замінити негайно.

Якщо шини мають серйозні дефекти, тріщини, опуклості або інші видимі пошкодження, їх слід замінити негайно. Поточні індикатори зносу. Більшість зимових шин мають індикатори зносу, які повідомляють про необхідність зміни.

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