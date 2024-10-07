Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Невидимі вороги авто — чому спускаються колеса без видимих пошкоджень arrow

Невидимі вороги авто — чому спускаються колеса без видимих пошкоджень

7 жовтня 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Втрата тиску — причини спущених коліс авто, про які ви не знали
Спущене колесо. Фото: thirdcoastautos.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Несподіване зниження тиску в шинах може створити серйозні проблеми під час руху, а іноді навіть призвести до аварійних ситуацій. Багато водіїв вважають, що лише проколи або видимі пошкодження можуть викликати спускання шин, але це не так.

Розглянемо основні фактори, що впливають на схильність шин до втрати тиску.

Читайте також:
  • Низька температура

При зниженні температури повітря в шині зменшується тиск. Це особливо помітно в зимовий період.

  • Випаровування повітря

Повітря поступово проникає через пори гумової оболонки шини, що може призводити до зниження тиску з часом.

  • Проблеми з ободом

Якщо обід колеса пошкоджений або має вм'ятини, це може призвести до неповного ущільнення шини й, як наслідок, до втрати тиску.

  • Неякісна установка

Якщо шина була неправильно встановлена, це також може призвести до витоку повітря.

  • Дефекти шини

На жаль, іноді виробники допускають дефекти в самих шинах, які можуть стати причиною витоку повітря.

  • Проблеми з клапаном

Вентиль, через який накачують шини, може бути пошкоджений або просто зноситися, що викликає витік повітря.

  • Деформація шини

Якщо шини старі чи сильно зношені, вони можуть деформуватися, що також призводить до зменшення тиску.

  • Втручання сторонніх предметів

Можливо, що в шину потрапили мікроскопічні частини (наприклад, сколи від каміння), які не зумовили видимого проколу, але спричинили повільний витік.

Раніше ми писали, як накачати шини авто, щоб не мати проблем на дорозі. Також розповідали про плюси та мінуси всесезонних шин для автомобілів.

ремонт авто проблеми автомобіль шини для авто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:03 Сили оборони атакували нафтобазу в Криму, зафіксовано пожежу — відео

Термінова новина

08:59 Кличко повідомив про падіння уламків ракети у Києві

08:49 У мережі показали, який вигляд мав Київ понад 100 років тому — фото

08:47 Нідерланди виділяють 400 млн євро на БпЛА для України — деталі

Термінова новина

08:40 На Хмельниччині пролунали потужні вибухи

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

08:34 У Києві пролунали вибухи — Росія випустила ракети

08:26 Субсидія на підготовку до зими у 16 тис. гривень — хто отримає у 2024 році

08:24 Київ переплатив 160 млн грн за доставку подарованих вагонів метро з Польщі

08:08 У Києві судили чоловіка, який вкрав у магазині три блоки цигарок — рішення суду

08:07 Шалені втрати росіян у бронетехніці на Донбасі — дані ISW

09:03 Сили оборони атакували нафтобазу в Криму, зафіксовано пожежу — відео

Термінова новина

08:59 Кличко повідомив про падіння уламків ракети у Києві

08:49 У мережі показали, який вигляд мав Київ понад 100 років тому — фото

08:47 Нідерланди виділяють 400 млн євро на БпЛА для України — деталі

Термінова новина

08:40 На Хмельниччині пролунали потужні вибухи

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

08:34 У Києві пролунали вибухи — Росія випустила ракети

08:26 Субсидія на підготовку до зими у 16 тис. гривень — хто отримає у 2024 році

08:24 Київ переплатив 160 млн грн за доставку подарованих вагонів метро з Польщі

08:08 У Києві судили чоловіка, який вкрав у магазині три блоки цигарок — рішення суду

08:07 Шалені втрати росіян у бронетехніці на Донбасі — дані ISW

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

Text

08:00 Загибель на фронті зятя Фаріон та жорсткі обстріли Сумщини — ефір Ранок.LIVE

Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

6 жовтня 2024
Text

15:23 Українські снайпери показали, як знищували штурмові загони росіян на Харківщині

5 жовтня 2024
Text

15:11 Гончаренко прокоментував корупційний скандал з головою Хмельницької МСЕК

Text

13:26 Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

Text

12:42 Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

Text

00:05 Військовий відповів, до яких наслідків призведе масове СЗЧ на Донбасі

4 жовтня 2024
Text

21:30 Полковник ДПСУ поділився подробицями перебування у російському полоні — ексклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд