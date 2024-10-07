Втрата тиску — причини спущених коліс авто, про які ви не знали

Спущене колесо. Фото: thirdcoastautos.com

Несподіване зниження тиску в шинах може створити серйозні проблеми під час руху, а іноді навіть призвести до аварійних ситуацій. Багато водіїв вважають, що лише проколи або видимі пошкодження можуть викликати спускання шин, але це не так.

Розглянемо основні фактори, що впливають на схильність шин до втрати тиску.

Читайте також:

Низька температура

При зниженні температури повітря в шині зменшується тиск. Це особливо помітно в зимовий період.

Випаровування повітря

Повітря поступово проникає через пори гумової оболонки шини, що може призводити до зниження тиску з часом.

Проблеми з ободом

Якщо обід колеса пошкоджений або має вм'ятини, це може призвести до неповного ущільнення шини й, як наслідок, до втрати тиску.

Неякісна установка

Якщо шина була неправильно встановлена, це також може призвести до витоку повітря.

Дефекти шини

На жаль, іноді виробники допускають дефекти в самих шинах, які можуть стати причиною витоку повітря.

Проблеми з клапаном

Вентиль, через який накачують шини, може бути пошкоджений або просто зноситися, що викликає витік повітря.

Деформація шини

Якщо шини старі чи сильно зношені, вони можуть деформуватися, що також призводить до зменшення тиску.

Втручання сторонніх предметів

Можливо, що в шину потрапили мікроскопічні частини (наприклад, сколи від каміння), які не зумовили видимого проколу, але спричинили повільний витік.

Раніше ми писали, як накачати шини авто, щоб не мати проблем на дорозі. Також розповідали про плюси та мінуси всесезонних шин для автомобілів.