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Невидимые враги авто — почему спускаются колеса без видимых повреждений

7 октября 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Потеря давления — причины спущенных колес авто, о которых вы не знали
Спущенное колесо. Фото: thirdcoastautos.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Неожиданное снижение давления в шинах может создать серьезные проблемы при движении, а иногда даже привести к аварийным ситуациям. Многие водители считают, что только проколы или видимые повреждения могут вызвать спуск шин, но это не так.

Рассмотрим основные факторы, влияющие на склонность шин к потере давления.

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  • Низкая температура

При понижении температуры воздуха в шине уменьшается давление. Это особенно заметно в зимний период.

  • Испарение воздуха

Воздух постепенно проникает через поры резиновой оболочки шины, что может приводить к снижению давления со временем.

  • Проблемы с ободом

Если обод колеса поврежден или имеет вмятины, это может привести к неполному уплотнению шины и, как следствие, к потере давления.

  • Некачественная установка

Если шина была неправильно установлена, это также может привести к утечке воздуха.

  • Дефекты шины

К сожалению, иногда производители допускают дефекты в самих шинах, которые могут стать причиной утечки воздуха.

  • Проблемы с клапаном

Вентиль, через который накачивают шины, может быть поврежден или просто износиться, что вызывает утечку воздуха.

  • Деформация шины

Если шины старые или сильно изношенные, они могут деформироваться, что также приводит к уменьшению давления.

  • Вмешательство посторонних предметов

Возможно, что в шину попали микроскопические частички (например, осколки камней), которые не обусловили видимый прокол, но повлекли за собой медленную утечку.

Раньше мы писали, как накачать шины авто, чтобы не испытывать проблем на дороге. Также рассказывали о плюсах и минусах всесезонных шин для автомобилей.

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