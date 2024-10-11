Сім правил зберігання літніх шин для авто між сезонами — покроковий гід

Зберігання шин в гаражі. Фото: costco.com

Зберігання літніх шин може значно вплинути на їх термін служби та експлуатаційні характеристики. Неправильні умови можуть призвести до деформації, розтріскування гуми та, зрештою, до втрати керованості автомобіля.

Ось основні рекомендації та принципи, які допоможуть забезпечити тривалу службу літніх шин, зберігши їх у найкращому стані до наступного сезону.

Читайте також:

Чистота шин

Перед зберіганням ретельно очистити шини від бруду, пилу та залишків хімікатів. Використовуйте м’яку щітку і мильний розчин. Це допоможе уникнути корозії та пошкодження гуми.

Сухе та прохолодне місце

Зберігайте шини в сухому, прохолодному та добре провітрюваному приміщенні. Уникайте місць з високою температурою, вологи та прямого сонячного світла, оскільки це призводить до старіння гуми.

Правильне вертикальне або горизонтальне зберігання

Горизонтальне зберігання. Для шин без дисків. Укладайте їх одну на одну (максимально 4-5 штук), щоб уникнути деформації. Періодично перевертайте стопку, щоб шини не сплющувалися.

Для шин без дисків. Укладайте їх одну на одну (максимально 4-5 штук), щоб уникнути деформації. Періодично перевертайте стопку, щоб шини не сплющувалися. Вертикальне зберігання. Якщо шини з дисками, можна зберігати їх вертикально, але також періодично перевертайте, щоб не допускати сплющування.

Упаковка

Для додаткового захисту обернути шини у спеціальні мішки або плівку. Це допоможе захистити їх від пилу та вологи.

Уникнення контакту з хімічними речовинами

Не зберігайте шини поруч із хімічними речовинами, олією, паливом або іншими агресивними матеріалами, які можуть пошкодити гуму.

Перевірка тиску

Перед зберіганням, перевірити тиск у шинах. Залишити трохи повітря, але не перекачувати. Це допоможе уникнути деформації.

Регулярний огляд

Періодично перевіряти шини на предмет тріщин, викривлень та ін. Це дозволить вчасно виявити проблеми та запобігти подальшим ушкодженням.

Раніше ми писали, які шини безпечніші для автомобіля — широкі або вузькі. Також дослідження показало, що їзда на зношених шинах вчетверо небезпечніша за п'яне водіння.