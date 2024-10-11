Семь правил хранения летних шин для авто между сезонами — пошаговый гид

Как правильно хранить летние шины до следующего сезона — советы механика
Хранение летних шин может оказать значительное влияние на их срок службы и эксплуатационные характеристики. Неправильные условия могут привести к деформации, растрескиванию резины и, наконец, к потере управляемости автомобиля.
Вот основные рекомендации и принципы, которые помогут обеспечить длительную службу летних шин, сохранив их в лучшем состоянии до следующего сезона.
Чистота шин
Перед хранением тщательно очистите шины от грязи, пыли и остатков химикатов. Используйте мягкую щетку и мыльный раствор. Это поможет избежать коррозии и повреждения резины.
Сухое и прохладное место
Храните шины в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Избегайте высоких температур, влаги и прямого солнечного света, так как это приводит к старению резины.
Правильное вертикальное или горизонтальное хранение
- Горизонтальное хранение. Для шин без дисков. Укладывайте их друг на друга (максимально 4-5 штук), чтобы избежать деформации. Периодически переворачивайте стопку, чтобы шины не сплющивались.
- Вертикальное хранение. Если шины с дисками, можно хранить их вертикально, но также периодически переворачивайте, чтобы не допускать сплющивания.
Упаковка
Для дополнительной защиты обернуть шины в специальные мешки или пленку. Это поможет защитить их от пыли и влаги.
Избегание контакта с химическими веществами
Не храните шины рядом с химическими веществами, маслом, топливом или другими агрессивными материалами, которые могут повредить резину.
Проверка давления
Перед хранением проверить давление в шинах. Оставить немного воздуха, но не перекачивать. Это поможет избежать деформации.
Регулярный обзор
Периодически проверять шины на предмет трещин, деформаций или др. Это позволит вовремя выявить проблемы и предотвратить дальнейшие повреждения.
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