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Когда лучше менять летнюю резину на зимнюю в 2024 году — ответ автомеханика

2 октября 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Когда менять летнюю резину на зимнюю в 2024 году — важные советы для водителей
Зимняя и летняя покрышки. Фото: kaipkada.lt
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

С наступлением холодов вопрос замены летних покрышек авто на зимние касается не только удобства, но и безопасности на дороге. Зимняя резина уникально разработана для эффективного сцепления со скользкими дорогами.

Рассмотрим ключевые моменты, связанные с заменой шин: когда это делать, какие факторы следует учитывать и почему это важно.

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Когда менять летнюю резину на зимнюю

  • Температура воздуха. Лучше всего менять шины, когда средняя дневная температура падает ниже +7 °C. В таких условиях летняя резина теряет свою эффективность, так как ее композитные материалы становятся жесткими, что снижает сцепление с дорогой.
  • Погодные условия. Если в вашем регионе (например, как в Карпатах) уже начались первые снегопады или вы ощущаете мороз, пора сменить шины. Зимняя резина имеет особый протектор и состав, которые обеспечивают лучшее сцепление на скользких и заснеженных дорогах.
  • Нормативы. В некоторых странах существуют законодательные требования к использованию зимних шин в определенные периоды года.

Почему важно менять шины

  • Безопасность. Зимняя резина разработана для максимальной безопасности на скользких, снежных и ледяных покрытиях. Она обеспечивает лучшее сцепление, что уменьшает риск аварий.
  • Сокращение тормозного пути. С зимними покрышками водитель может тормозить более эффективно даже на скользких поверхностях. Это особенно важно при резких остановках.
  • Управляемость. В холодное время года зимние шины обеспечивают лучшую маневренность и стабильность автомобиля, снижая вероятность заноса при движении на поворотах.
  • Предотвращение повреждений. Использование летней резины в условиях холодов может привести к более быстрому износу и повреждениям, поскольку она не предназначена для работы в таких температурах.

Ранее мы предлагали четыре варианта размещения запаски после установки ГБО на автомобиль. Также писали, какие шины действительно безопаснее для автомобиля — широкие или узкие.

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