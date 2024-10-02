Коли змінювати літню гуму на зимову у 2024 році — важливі поради для водіїв

Коли найкраще міняти літню гуму на зимову у 2024 році — відповідь автомеханіка
2 жовтня 2024 15:40
Зимова та літня покришки. Фото: kaipkada.lt
З настанням холодів питання заміни літніх покришок авто на зимові стосується не лише зручності, але й безпеки на дорозі. Зимова гума унікально розроблена для ефективного зчеплення зі слизькими дорогами.
Розглянемо ключові моменти, пов'язані з заміною шин: коли саме це робити, які фактори варто враховувати та чому це важливо.
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Коли міняти літню гуму на зимову
- Температура повітря. Найкраще міняти шини, коли середня денна температура падає нижче +7 °C. За таких умов літня гума втрачає свою ефективність, позаяк її композитні матеріали стають жорсткими, що знижує зчеплення з дорогою.
- Погодні умови. Якщо у вашому регіоні (наприклад, як в Карпатах) вже почалися перші снігопади або ви спостерігаєте мороз, час змінити шини. Зимова гума має особливий протектор та склад, які забезпечують краще зчеплення на слизьких й засніжених дорогах.
- Нормативи. У деяких країнах існують законодавчі вимоги щодо використання зимових шин у певні періоди року.
Чому важливо змінювати шини
- Безпека. Зимова гума розроблена для максимальної безпеки на слизьких, снігових та крижаних покриттях. Вона забезпечує краще зчеплення, що зменшує ризик аварій.
- Скорочення гальмівного шляху. З зимовими покришками водій може гальмувати ефективніше навіть на слизьких поверхнях. Це особливо важливо при різких зупинках.
- Керованість. В холодну пору року зимові шини забезпечують кращу маневровість та стабільність автомобіля, знижуючи ймовірність його зносу при русі на поворотах.
- Запобігання пошкодженням. Використання літньої гуми в умовах холодів може призвести до її швидшого зношення та пошкоджень, позаяк вона не призначена для роботи в таких температурах.
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