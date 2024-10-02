Коли змінювати літню гуму на зимову у 2024 році — важливі поради для водіїв

Зимова та літня покришки. Фото: kaipkada.lt

З настанням холодів питання заміни літніх покришок авто на зимові стосується не лише зручності, але й безпеки на дорозі. Зимова гума унікально розроблена для ефективного зчеплення зі слизькими дорогами.

Розглянемо ключові моменти, пов'язані з заміною шин: коли саме це робити, які фактори варто враховувати та чому це важливо.

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Коли міняти літню гуму на зимову

Температура повітря. Найкраще міняти шини, коли середня денна температура падає нижче +7 °C. За таких умов літня гума втрачає свою ефективність, позаяк її композитні матеріали стають жорсткими, що знижує зчеплення з дорогою.

Найкраще міняти шини, коли середня денна температура падає нижче +7 °C. За таких умов літня гума втрачає свою ефективність, позаяк її композитні матеріали стають жорсткими, що знижує зчеплення з дорогою. Погодні умови. Якщо у вашому регіоні (наприклад, як в Карпатах) вже почалися перші снігопади або ви спостерігаєте мороз, час змінити шини. Зимова гума має особливий протектор та склад, які забезпечують краще зчеплення на слизьких й засніжених дорогах.

Якщо у вашому регіоні (наприклад, як в Карпатах) вже почалися перші снігопади або ви спостерігаєте мороз, час змінити шини. Зимова гума має особливий протектор та склад, які забезпечують краще зчеплення на слизьких й засніжених дорогах. Нормативи. У деяких країнах існують законодавчі вимоги щодо використання зимових шин у певні періоди року.

Чому важливо змінювати шини

Безпека. Зимова гума розроблена для максимальної безпеки на слизьких, снігових та крижаних покриттях. Вона забезпечує краще зчеплення, що зменшує ризик аварій.

Зимова гума розроблена для максимальної безпеки на слизьких, снігових та крижаних покриттях. Вона забезпечує краще зчеплення, що зменшує ризик аварій. Скорочення гальмівного шляху. З зимовими покришками водій може гальмувати ефективніше навіть на слизьких поверхнях. Це особливо важливо при різких зупинках.

З зимовими покришками водій може гальмувати ефективніше навіть на слизьких поверхнях. Це особливо важливо при різких зупинках. Керованість. В холодну пору року зимові шини забезпечують кращу маневровість та стабільність автомобіля, знижуючи ймовірність його зносу при русі на поворотах.

В холодну пору року зимові шини забезпечують кращу маневровість та стабільність автомобіля, знижуючи ймовірність його зносу при русі на поворотах. Запобігання пошкодженням. Використання літньої гуми в умовах холодів може призвести до її швидшого зношення та пошкоджень, позаяк вона не призначена для роботи в таких температурах.

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