Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Езда на изношенных шинах вчетверо опаснее пьяного вождения — исследование arrow

Езда на изношенных шинах вчетверо опаснее пьяного вождения — исследование

31 июля 2024 08:15
Святослав Мотюженко - Редактор
Поврежденные шины авто вчетверо опаснее пьяного вождения.
Поврежденная покрышка. Фото: mercuryautotransport.com
Святослав Мотюженко - Редактор

По данным исследования компании Halford, более 25% машин на дорогах Великобритании ездят с одним или несколькими потенциально опасными повреждениями шин. Из-за этого в стране в авариях гибнет гораздо больше людей, чем во время нетрезвого вождения.

Об этом написал Auto Express.

Читайте также:

Механики Halfords проверили более 6 000 покрышек на случайно отобранных автомобилях на длительных стоянках аэропорта. Выяснилось, что более четверти машин имели по крайней мере одну покрышку, которая была опасно изношена или повреждена и требовала немедленной замены.

Опасные покрышки

Эксперты Halfords подсчитала, что неисправные шины повлекли 7 500 смертей и серьезных травм на дорогах Великобритании, что в 50 раз больше, чем свидетельствует официальная статистика. Также специалисты предположили, что неисправные покрышки вчетверо опасней, чем вождение в нетрезвом состоянии.

В общей сложности ежегодно на британских дорогах погибают или получают серьезные травмы 30 000 человек.

Первопричины аварий

"Это смертельное наследие кризиса стоимости жизни в Британии. Цикл замены шин значительно отстает от того, что было до пандемии коронавируса, поскольку люди продолжают бороться с бытовыми счетами. Они делают трудный выбор, как будут тратить свои деньги, и, к сожалению, безопасность дорожного движения отходит на второй план", — подчеркнул исполнительный директор Halfords Грэм Стэплтон.

Ранее мы писали, как накачать шины авто, чтобы не испытывать проблем на дороге. Также рассказывали о плюсах и минусах всесезонных шин для автомобилей.

ремонт авто исследование автомобиль опасность шины для авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом