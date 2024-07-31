Поврежденные шины авто вчетверо опаснее пьяного вождения.

Поврежденная покрышка. Фото: mercuryautotransport.com

По данным исследования компании Halford, более 25% машин на дорогах Великобритании ездят с одним или несколькими потенциально опасными повреждениями шин. Из-за этого в стране в авариях гибнет гораздо больше людей, чем во время нетрезвого вождения.

Об этом написал Auto Express.

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Механики Halfords проверили более 6 000 покрышек на случайно отобранных автомобилях на длительных стоянках аэропорта. Выяснилось, что более четверти машин имели по крайней мере одну покрышку, которая была опасно изношена или повреждена и требовала немедленной замены.

Опасные покрышки

Эксперты Halfords подсчитала, что неисправные шины повлекли 7 500 смертей и серьезных травм на дорогах Великобритании, что в 50 раз больше, чем свидетельствует официальная статистика. Также специалисты предположили, что неисправные покрышки вчетверо опасней, чем вождение в нетрезвом состоянии.

В общей сложности ежегодно на британских дорогах погибают или получают серьезные травмы 30 000 человек.

Первопричины аварий

"Это смертельное наследие кризиса стоимости жизни в Британии. Цикл замены шин значительно отстает от того, что было до пандемии коронавируса, поскольку люди продолжают бороться с бытовыми счетами. Они делают трудный выбор, как будут тратить свои деньги, и, к сожалению, безопасность дорожного движения отходит на второй план", — подчеркнул исполнительный директор Halfords Грэм Стэплтон.

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