Водителя оштрафуют и задержат его автомобиль, если он вовремя не заменит эту деталь

Штраф и задержание авто — об исправности какой детали должен постоянно заботиться водитель
12 июня 2024 21:40
Проверка высоты протектора шин. Фото: ama.ab.ca
Каждый водитель должен регулярно проверять высоту протектора шин своего авто. В Украине запрещается управлять автомобилем с уровнем высоты протектора меньше установленной нормы, а за ее нарушение предусмотрено наказание.
Об этом написал "Дорожный адвокат".
Читайте также:
По закону глубина протектора шин должна быть не менее 1,6 мм. Если покрышки не соответствуют этому показателю, то их нужно немедленно заменить.
Последствия использования шин с низким протектором
- Утрата уверенного вождения автомобилем;
- увеличение тормозного пути;
- гидропланирование на мокрой дороге;
- взрыв шины при неравномерном износе и повышенном давлении.
Ответственность за нарушение
- Если страховая компания установит, что при ДТП авто было с изношенными шинами, это может привести к отказу в выплате страхового возмещения.
- Полиция может оштрафовать водителя такого автомобиля на 340 грн (ч. 1 ст. 121 КУоАП).
- Если водитель уже получал штраф по этой статье и не устранил нарушения, ему грозит потеря водительских прав не срок от трех до шести месяцев (ч. 4 ст. 121 КУоАП).
- Кроме того, инспектор может временно задержать такой автомобиль до замены на шины с должной высотой протектора (ст. 265-2 КУоАП).
Ранее мы писали о восьми способах снизить шум от шин авто во время движения. Также рассказывали, как правильно смазывать колесные болты и гайки.
Читайте Новини.LIVE!