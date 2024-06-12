Водителя оштрафуют и задержат его автомобиль, если он вовремя не заменит эту деталь

Проверка высоты протектора шин. Фото: ama.ab.ca

Каждый водитель должен регулярно проверять высоту протектора шин своего авто. В Украине запрещается управлять автомобилем с уровнем высоты протектора меньше установленной нормы, а за ее нарушение предусмотрено наказание.

Об этом написал "Дорожный адвокат".

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По закону глубина протектора шин должна быть не менее 1,6 мм. Если покрышки не соответствуют этому показателю, то их нужно немедленно заменить.

Последствия использования шин с низким протектором

Утрата уверенного вождения автомобилем;

увеличение тормозного пути;

гидропланирование на мокрой дороге;

взрыв шины при неравномерном износе и повышенном давлении.

Ответственность за нарушение

Если страховая компания установит, что при ДТП авто было с изношенными шинами, это может привести к отказу в выплате страхового возмещения. Полиция может оштрафовать водителя такого автомобиля на 340 грн (ч. 1 ст. 121 КУоАП). Если водитель уже получал штраф по этой статье и не устранил нарушения, ему грозит потеря водительских прав не срок от трех до шести месяцев (ч. 4 ст. 121 КУоАП). Кроме того, инспектор может временно задержать такой автомобиль до замены на шины с должной высотой протектора (ст. 265-2 КУоАП).

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