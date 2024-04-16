Этот опасный дефект шин может появиться весной — как его устранить

Грыжа на колесе. Фото: ukrpartauto.com.ua

Одно из самых распространенных повреждений колеса — вздутие на поверхности шины, которое называют "грыжей". Такой дефект появляется постепенно и очень опасен, ведь может привести к разрыву покрышки во время движения.

Можно ли ездить с таким дефектом и как исправить его написала Rosava.

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Самой распространенной причиной появления грыжи колеса является езда на скорости по дорожным ямам, количество которых увеличивается после зимнего сезона.

Покрышка может выдержать сильный удар о край рытвины, но внутри шины может порваться ее элемент армирования — корд.

Поначалу деформацию можно даже не заметить, но со временем корд продолжает рваться, а грыжа увеличивается.

Другие причины появления грыжи колеса

частая парковка вплотную к кромке бордюра;

ДТП;

технологический брак шин.

Наиболее уязвимы к грыже являются шины с давлением ниже рекомендаций производителей. Потому за этим показателем автовладелец должен следить постоянно.

Езда с грыжей на колесе

Эксперты не рекомендуют использовать такие покрышки. Особую опасность представляют грыжи на передней оси, так как это приводит к:

биению колес, вызывающее разбалансировку;

ухудшению управляемости автомобиля и даже полная потеря контроля;

сильный перегрев шины и уменьшение сцепления с дорожным полотном;

преждевременный износ ступичных подшипников;

расшатывание подвески;

повреждение амортизаторов и шаровых опор.

Не говоря уже о том, что при увеличении нагрузки шина может просто лопнуть.

Фото: ru.med-auto.com

Если грыжа обнаружена в дороге, а запаски нет

Желательно переставить деформированную покрышку на заднюю ось (в случае разрыва шины это хотя бы позволит сохранить управляемость автомобилем).

Движение должно быть недолгим со скорости до 70 км/ч, без резких маневров и торможений.

Автомобиль нужно максимально разгрузить.

Давление в шинах необходимо снизить на 10–15%.

Тщательно следить за состоянием дороги, чтобы не попадать в ямы и рытвины.

Как убрать грыжу с колеса

Установить внутреннюю армированную заплатку.

Прошить поврежденный участок капроновыми нитями с последующей вулканизацией армированной резиной.

Установите камеры под покрышку.

Конечно, все эти меры носят сугубо временный характер. Ведь даже после ремонта езда на таких покрышках опасна. Без замены поврежденной шины на новую не обойтись.

Раньше мы писали, как накачать шины авто, чтобы не испытывать проблем на дороге. Также рассказывали о плюсах и минусах всесезонных шин для автомобилей.