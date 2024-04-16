Цей небезпечний дефект шин може з'явитися навесні — як його усунути

Грижа на колесі. Фото: ukrpartauto.com.ua

Одне з найпоширеніших пошкоджень колеса — здуття на поверхні шини, яке називають "грижею". Такий дефект з'являється поступово і є дуже небезпечним, адже може призвести до розриву покришки під час руху.

Чи можна їздити з таким дефектом та як його виправити, написала Rosava.

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Найпоширенішою причиною появи грижі колеса є їзда на швидкості по дорожніх ямах, кількість яких збільшується після зимового сезону.

Покришка може витримати сильний удар об край вибоїни, але всередині шини може порватися її елемент армування — корд.

Спочатку деформацію можна навіть не помітити, але з часом корд продовжує рватися, а грижа збільшується.

Інші причини появи грижі колеса

часте паркування впритул до крайки бордюру;

ДТП;

технологічний брак шин.

Найбільш уразливі до грижі є шини з тиском нижчим від рекомендацій виробників. Тому за цим показником автовласник має стежити постійно.

Їзда з грижею на колесі

Експерти категорично не рекомендують використовувати такі покришки. Особливу небезпеку становлять грижі на передній вісі, тому що це призводить до:

биття коліс, що викликає розбалансування;

погіршення керованості автомобіля і навіть повна втрата контролю;

сильне перегрівання шини та зменшення зчеплення з дорожнім полотном;

передчасне зношення маточинних підшипників;

розхитування підвіски;

пошкодження амортизаторів та кульових опор.

Не кажучи вже про те, що під час збільшення навантаження шина може просто луснути.





Фото: uk.med-auto.com

Якщо грижа виявлена в дорозі, а запаски немає

Бажано переставити деформовану покришку на задню вісь (у випадку розриву шини це дозволить хоча б зберегти керованість автомобілем).

Рух має бути недовгим зі швидкості до 70 км/год, без різких маневрів та гальмувань.

Автомобіль потрібно максимально розвантажити.

Тиск в шинах необхідно знизити на 10-15%.

Ретельно стежити за станом дороги, щоб не потрапляти в ями та вибоїни.

Як прибрати грижу з колеса

Встановити внутрішню армовану латку.

Прошити пошкоджену ділянку капроновими нитками з наступною вулканізацією армованої гумою.

Встановити камери під покришку.

Звичайно, всі ці заходи мають суто тимчасовий характер. Адже навіть після ремонту їзда на таких покришках небезпечна. Без заміни пошкодженої шини на нову не обійтися.

Раніше ми писали, як накачати шини авто, щоб не мати проблем на дорозі. Також розповідали про плюси та мінуси всесезонних шин для автомобілів.