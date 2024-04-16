Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Який небезпечний дефект може з'явитися на шинах авто навесні та як його усунути arrow

Який небезпечний дефект може з'явитися на шинах авто навесні та як його усунути

16 квітня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цей небезпечний дефект шин може з'явитися навесні — як його усунути
Грижа на колесі. Фото: ukrpartauto.com.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Одне з найпоширеніших пошкоджень колеса — здуття на поверхні шини, яке називають "грижею". Такий дефект з'являється поступово і є дуже небезпечним, адже може призвести до розриву покришки під час руху.

Чи можна їздити з таким дефектом та як його виправити, написала Rosava.

Читайте також:

Найпоширенішою причиною появи грижі колеса є їзда на швидкості по дорожніх ямах, кількість яких збільшується після зимового сезону.

Покришка може витримати сильний удар об край вибоїни, але всередині шини може порватися її елемент армування — корд.

Спочатку деформацію можна навіть не помітити, але з часом корд продовжує рватися, а грижа збільшується.

Інші причини появи грижі колеса

  • часте паркування впритул до крайки бордюру;
  • ДТП;
  • технологічний брак шин.

Найбільш уразливі до грижі є шини з тиском нижчим від рекомендацій виробників. Тому за цим показником автовласник має стежити постійно.

Їзда з грижею на колесі

Експерти категорично не рекомендують використовувати такі покришки. Особливу небезпеку становлять грижі на передній вісі, тому що це призводить до:

  • биття коліс, що викликає розбалансування;
  • погіршення керованості автомобіля і навіть повна втрата контролю;
  • сильне перегрівання шини та зменшення зчеплення з дорожнім полотном;
  • передчасне зношення маточинних підшипників;
  • розхитування підвіски;
  • пошкодження амортизаторів та кульових опор.

Не кажучи вже про те, що під час збільшення навантаження шина може просто луснути.


 

Який небезпечний дефект може з'явитися на шинах авто навесні та як його усунути - фото 1
Фото: uk.med-auto.com

Якщо грижа виявлена в дорозі, а запаски немає

  • Бажано переставити деформовану покришку на задню вісь (у випадку розриву шини це дозволить хоча б зберегти керованість автомобілем).
  • Рух має бути недовгим зі швидкості до 70 км/год, без різких маневрів та гальмувань.
  • Автомобіль потрібно максимально розвантажити.
  • Тиск в шинах необхідно знизити на 10-15%.
  • Ретельно стежити за станом дороги, щоб не потрапляти в ями та вибоїни.

Як прибрати грижу з колеса

  • Встановити внутрішню армовану латку.
  • Прошити пошкоджену ділянку капроновими нитками з наступною вулканізацією армованої гумою.
  • Встановити камери під покришку.

Звичайно, всі ці заходи мають суто тимчасовий характер. Адже навіть після ремонту їзда на таких покришках небезпечна. Без заміни пошкодженої шини на нову не обійтися.

Раніше ми писали, як накачати шини авто, щоб не мати проблем на дорозі. Також розповідали про плюси та мінуси всесезонних шин для автомобілів.

ремонт
авто
лайфхаки
поради
автомобіль
дефекти
шини для авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем