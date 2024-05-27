Водителей предупредили, что будет, если неправильно смазать колесные болты и гайки

Прикручивание колеса. Фото: autoexpert.com.au

Как нужно смазывать колесные болты и гайки. Ведь ошибка со смазкой может стоить серьезных проблем при последующей замене колес.

Об этом написал Ukr.Media.

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Нужно ли смазывать колесные болты и гайки

Автопроизводители не рекомендуют смазывать колесное крепление смазкой, так как может нарушиться момент затяжки. Это приведет к самопроизвольному откручиванию болта или гайки, или их обламыванию в ступице.

Но и несмазанный ничем болт можно легко обломать, если затягивать его слишком упорно.

Автопроизводители специально кладут в багажник баллонный ключ определенной длины, рассчитанной так, чтобы в момент подтягивания колесных болтов не сорвать крепление.

Впрочем, если не смазывать болты или гайки колес, то есть вероятность, что они прикипят. Выкрутить их при смене колес будет трудно, иногда это заканчивается обломом в ступице. Затем его нужно будет либо высверливать и нарезать новую резьбу, либо менять ступицу.

Чем нельзя смазывать

Нельзя использовать консистентные масла — литол, солидол и производные от них индустриальные масла. При высокой температуре они окисляются и коксуются.

А если крепеж из сплава с никелем, то образуются соединения в металлах, приводящие к появлению дополнительных напряжений и возникновению микротрещин. Выкрутить такой крепеж проблематично, а иногда невозможно без срыва резьбы или обламывания.

Чем нужно смазывать

Следует использовать графитовую смазку, которая хорошо герметизирует резьбовое соединение и нейтральна ко всем металлам. Эта смазка жаростойкая и является отличным разделителем, препятствующим контакту "металл-металл".

В крайнем случае можно использовать строительный карандаш. Дело в том, что в грифеле карандаша используется тот же графит, что и в графитовой смазке.

Нужно только очистить шпильки или болты от грязи и ржавчины очистителем тормозов и натереть резьбу карандашом.

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