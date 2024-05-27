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Як правильно змащувати колісні болти та гайки — лайфхак від досвідчених водіїв

27 травня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Водіїв попередили, що буде, якщо неправильно змастити колісні болти та гайки
Прикручування колеса. Фото: autoexpert.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Як потрібно змащувати колісні болти та гайки. Адже помилка з мастилом може вартувати серйозними проблемами під час наступної зміни коліс.

Про це написав Ukr.Media.

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Чи потрібно змащувати колісні болти та гайки

Автовиробники не рекомендують змащувати колісне кріплення мастилом, тому що може порушитися момент затягування. Це призведе до мимовільного відкручування болта або гайки, або їх обламування в ступиці.

Але й незмащений нічим болт можна легко обламати, якщо затягувати його занадто затято.

Автовиробники спеціально кладуть у багажник балонний ключ певної довжини, яка розрахована так, щоб у момент підтягування колісних болтів не зірвати кріплення.

Втім, якщо не змащувати болти чи гайки коліс, то є ймовірність, що вони прикиплять. Викрутити їх при зміні коліс буде важко, іноді це закінчується обламування у ступиці. Потім його потрібно буде або висвердлювати та нарізати нову різьбу, або міняти ступицю.

Чим не можна змащувати

Не можна використовувати консистентні мастила — літол, солідол та похідні від них індустріальні олії. За високої температури вони окислюються та коксуються.

А якщо кріплення зі сплаву з нікелем, то утворюються з'єднання в металах, які призводять до появи додаткових напруг та виникнення мікротріщин. Викрутити таке кріплення проблематично, а іноді неможливо без зриву різьби або обламування.

Чим потрібно змащувати

Варто використовувати графітове мастило, яке добре герметизує різьбове з'єднання та нейтральне до всіх металів. Це мастило жаростійке і є відмінним роздільником, що перешкоджає контакту "метал-метал".

У крайньому разі можна використовувати будівельний олівець. Річ у тім, що у грифелі олівця використовується той самий графіт, що й у графітовому мастилі.

Потрібно лише очистили шпильки або болти від бруду та іржі очисником гальм та натерти різьблення олівцем.

Раніше ми писали, чому деякі водії накачують колеса автомобіля азотом та чи варто так вчиняти іншим. Також ми розповідали, як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски.

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