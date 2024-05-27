Водіїв попередили, що буде, якщо неправильно змастити колісні болти та гайки

Прикручування колеса. Фото: autoexpert.com.au

Як потрібно змащувати колісні болти та гайки. Адже помилка з мастилом може вартувати серйозними проблемами під час наступної зміни коліс.

Про це написав Ukr.Media.

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Чи потрібно змащувати колісні болти та гайки

Автовиробники не рекомендують змащувати колісне кріплення мастилом, тому що може порушитися момент затягування. Це призведе до мимовільного відкручування болта або гайки, або їх обламування в ступиці.

Але й незмащений нічим болт можна легко обламати, якщо затягувати його занадто затято.

Автовиробники спеціально кладуть у багажник балонний ключ певної довжини, яка розрахована так, щоб у момент підтягування колісних болтів не зірвати кріплення.

Втім, якщо не змащувати болти чи гайки коліс, то є ймовірність, що вони прикиплять. Викрутити їх при зміні коліс буде важко, іноді це закінчується обламування у ступиці. Потім його потрібно буде або висвердлювати та нарізати нову різьбу, або міняти ступицю.

Чим не можна змащувати

Не можна використовувати консистентні мастила — літол, солідол та похідні від них індустріальні олії. За високої температури вони окислюються та коксуються.

А якщо кріплення зі сплаву з нікелем, то утворюються з'єднання в металах, які призводять до появи додаткових напруг та виникнення мікротріщин. Викрутити таке кріплення проблематично, а іноді неможливо без зриву різьби або обламування.

Чим потрібно змащувати

Варто використовувати графітове мастило, яке добре герметизує різьбове з'єднання та нейтральне до всіх металів. Це мастило жаростійке і є відмінним роздільником, що перешкоджає контакту "метал-метал".

У крайньому разі можна використовувати будівельний олівець. Річ у тім, що у грифелі олівця використовується той самий графіт, що й у графітовому мастилі.

Потрібно лише очистили шпильки або болти від бруду та іржі очисником гальм та натерти різьблення олівцем.

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