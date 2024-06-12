Водія оштрафують та затримають його авто, якщо він вчасно не замінить цю деталь

Перевірка висоти протектора шин. Фото: ama.ab.ca

Кожен водій має регулярно перевіряти висоту протектора шин свого авто. В Україні забороняється керувати автомобілем з рівнем висоти протектора меншим за встановлену норму, а за її порушення передбачене покарання.

Про це написав "Дорожній адвокат".

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За законом, глибина протектора шин має бути щонайменше 1,6 мм. Якщо покришки не відповідають цьому показнику, їх потрібно негайно замінити.

Наслідки використання шин з низьким протектором

Втрата впевненого керування автомобілем;

збільшення гальмівного шляху;

гідропланування на мокрій дорозі;

вибух шини в разі нерівномірного зносу та підвищеного тиску.

Відповідальність за порушення

Якщо страхова компанія встановить, що під час ДТП авто було зі зношеними шинами, це може призвести до відмови у виплаті страхового відшкодування. Поліція може оштрафувати водія такого автомобіля на 340 грн (ч. 1 ст. 121 КУпАП). Якщо водій вже отримував штраф за цією статтею та не усунув порушення, йому загрожує втрата водійських прав не термін від трьох до шести місяців (ч. 4 ст. 121 КУпАП). Крім цього, інспектор може тимчасово затримати такий автомобіль до заміни на шини з належною висотою протектора (ст. 265-2 КУпАП).

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