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Штраф та затримка авто — про справність якої деталі має постійно дбати водій

12 червня 2024 21:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Водія оштрафують та затримають його авто, якщо він вчасно не замінить цю деталь
Перевірка висоти протектора шин. Фото: ama.ab.ca
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Кожен водій має регулярно перевіряти висоту протектора шин свого авто. В Україні забороняється керувати автомобілем з рівнем висоти протектора меншим за встановлену норму, а за її порушення передбачене покарання.

Про це написав "Дорожній адвокат".

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За законом, глибина протектора шин має бути щонайменше 1,6 мм. Якщо покришки не відповідають цьому показнику, їх потрібно негайно замінити.

Наслідки використання шин з низьким протектором

  • Втрата впевненого керування автомобілем;
  • збільшення гальмівного шляху;
  • гідропланування на мокрій дорозі;
  • вибух шини в разі нерівномірного зносу та підвищеного тиску.

Відповідальність за порушення

  1. Якщо страхова компанія встановить, що під час ДТП авто було зі зношеними шинами, це може призвести до відмови у виплаті страхового відшкодування.
  2. Поліція може оштрафувати водія такого автомобіля на 340 грн (ч. 1 ст. 121 КУпАП).
  3. Якщо водій вже отримував штраф за цією статтею та не усунув порушення, йому загрожує втрата водійських прав не термін від трьох до шести місяців (ч. 4 ст. 121 КУпАП).
  4. Крім цього, інспектор може тимчасово затримати такий автомобіль до заміни на шини з належною висотою протектора (ст. 265-2 КУпАП).

Раніше ми писали про вісім способів зменшити шум від шин авто під час руху. Також розповідали, як правильно змащувати колісні болти та гайки.

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