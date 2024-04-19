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Вісім способів зменшити шум від шин авто під час руху — дієві лайфхаки

19 квітня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як зменшити шум від шин авто під час руху — вісім лайфхаків
Шум автомобільних шин втомлює водіїв. Фото: bmwofsilverspring.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Шум від автомобільних шин дуже втомлює водія, особливо під час довгих поїздок. Зменшити гучність коліс можна, скориставшись простими порадами, щоб насолоджуватися плавною та тихою їздою.

Про це написав Pitstop Arabia.

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1. Розмір колеса

Чим більші шини, тим вони гучніші. Потрібно знайти баланс між зовнішнім виглядом вашого авто, шинами та звуком, який вони створюють.

2. Ширина шини

Для зменшення шуму варто обирати вужчі шини. Чим менше пляма контакту, тим тихіше їде автомобіль. Перевірте інструкцію з експлуатації машини, та подивіться розміри шин, рекомендовані виробником.

3. Замініть ущільнювач дверей

З часом ущільнювач між дверима та рамою може зношуватися, що призводить до збільшення зовнішнього шуму в салоні.

4. Звукоізоляція підлоги

Купіть товстіші килимки з кращими звукоізоляційними властивостями.

5. Звукоізолюйте двері

Додайте звукоізоляційний матеріал між рамою та панеллю дверей.

6. Купуйте тихіші шини

Провідні виробники шин впроваджують інноваційні технології. Це робить їх набагато безпечнішими та тихішими.

7. Правильний тиск в шинах

Переконайтеся, що всі шини правильно накачані. Недокачані або перекачані шини спричиняють додатковий шум.

8. Вирівнювання шин

Якщо шини не відрегульовані належним чином, вони зношуються нерівномірно, що призводить до підвищення рівня шуму. Тому забезпечте правильний розвал-сходження.

Раніше ми писали, чому деякі водії накачують колеса автомобіля азотом та чи варто так вчиняти іншим. Також ми розповідали, як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски.

авто
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шини для авто

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