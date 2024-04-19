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Восемь способов уменьшить шум от шин авто во время движения — действенные лайфхаки

19 апреля 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как уменьшить шум от шин авто во время движения — восемь лайфхаков
Шум автомобильных шин утомляет водителей. Фото: bmwofsilverspring.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Шум от автомобильных шин очень утомляет водителя, особенно во время долгих поездок. Уменьшить громкость колес можно, воспользовавшись простыми советами, чтобы наслаждаться плавной и тихой ездой.

Об этом написал Pitstop Arabia.

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1. Размер колеса

Чем больше шины, тем они громче. Нужно найти баланс между внешним видом вашего авто, шинами и звуком, который они создают.

2. Ширина шины

Для уменьшения шума следует выбирать более узкие шины. Чем меньше пятно контакта, тем тише едет автомобиль. Проверьте инструкцию по эксплуатации машины и посмотрите размеры шин, рекомендованные производителем.

3. Замените уплотнитель двери

С течением времени уплотнитель между дверью и рамой может изнашиваться, что приводит к увеличению наружного шума в салоне.

4. Звукоизоляция полов

Купите более толстые коврики с лучшими звукоизоляционными свойствами.

5. Звукоизолируйте дверь

Разместите звукоизоляционный материал между рамой и панелью двери.

6. Купите более тихие шины

Ведущие производители шин вводят инновационные технологии. Это делает их гораздо безопаснее и тише.

7. Правильное давление в шинах

Убедитесь, что все шины правильно накачаны. Недокачанные или перекаченные шины вызывают дополнительный шум.

8. Выравнивание шин

Если шины не настроены должным образом, они изнашиваются неравномерно, что приводит к повышению уровня шума. Поэтому обеспечьте правильный развал-схождение.

Ранее мы писали, почему некоторые водители закачивают колеса автомобиля азотом и стоит ли так поступать другим. Также мы рассказывали, как доехать на пробитом колесе в СТО, когда нет запаски.

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