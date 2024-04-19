Как уменьшить шум от шин авто во время движения — восемь лайфхаков

Восемь способов уменьшить шум от шин авто во время движения — действенные лайфхаки
Шум от автомобильных шин очень утомляет водителя, особенно во время долгих поездок. Уменьшить громкость колес можно, воспользовавшись простыми советами, чтобы наслаждаться плавной и тихой ездой.
Об этом написал Pitstop Arabia.
1. Размер колеса
Чем больше шины, тем они громче. Нужно найти баланс между внешним видом вашего авто, шинами и звуком, который они создают.
2. Ширина шины
Для уменьшения шума следует выбирать более узкие шины. Чем меньше пятно контакта, тем тише едет автомобиль. Проверьте инструкцию по эксплуатации машины и посмотрите размеры шин, рекомендованные производителем.
3. Замените уплотнитель двери
С течением времени уплотнитель между дверью и рамой может изнашиваться, что приводит к увеличению наружного шума в салоне.
4. Звукоизоляция полов
Купите более толстые коврики с лучшими звукоизоляционными свойствами.
5. Звукоизолируйте дверь
Разместите звукоизоляционный материал между рамой и панелью двери.
6. Купите более тихие шины
Ведущие производители шин вводят инновационные технологии. Это делает их гораздо безопаснее и тише.
7. Правильное давление в шинах
Убедитесь, что все шины правильно накачаны. Недокачанные или перекаченные шины вызывают дополнительный шум.
8. Выравнивание шин
Если шины не настроены должным образом, они изнашиваются неравномерно, что приводит к повышению уровня шума. Поэтому обеспечьте правильный развал-схождение.
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