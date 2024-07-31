Пошкоджені шини авто вчетверо небезпечніша за п'яне водіння — дослідження

Пошкоджена покришка. Фото: mercuryautotransport.com

За даними дослідження компанії Halford, понад 25% машин на дорогах Великої Британії їздять з одним або кількома потенційно небезпечними пошкодженнями шин. Через це в країні в аваріях гине набагато більше людей, ніж під час нетверезого водіння.

Про це написав Auto Express.

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Механіки Halfords перевірили понад 6 000 шин на випадково відібраних автомобілях на довготривалих стоянках аеропорту. З'ясувалося, що понад чверть машин мали принаймні одну покришку, яка була небезпечно зношена або пошкоджена та вимагала негайної заміни.

Небезпечні покришки

Експерти Halfords підрахувала, що несправні шини спричинили 7 500 смертей та серйозних травм на дорогах Великої Британії, що в 50 разів більше, ніж свідчить офіційна статистика. Також фахівці припустили, що несправні покришки вчетверо небезпечніші, ніж водіння в нетверезому стані.

Загалом щорічно на британських дорогах гинуть або отримують серйозні травми 30 000 людей.

Першопричини аварій

"Це смертельна спадщина кризи вартості життя в Британії. Цикл заміни шин значно відстає від того, що було до пандемії коронавірусу, позаяк люди продовжують боротися з побутовими рахунками. Вони роблять важкий вибір, як витрачатимуть свої гроші, і, на жаль, безпека дорожнього руху відходить на другий план", — підкреслив виконавчий директор Halfords Грем Степлтон.

Раніше ми писали, як накачати шини авто, щоб не мати проблем на дорозі. Також розповідали про плюси та мінуси всесезонних шин для автомобілів.