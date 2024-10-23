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Зимние шины для автомобиля — сколько служат, когда пора покупать новые

23 октября 2024 01:20
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Зимние шины для авто — срок службы и признаки потребности в замене
Зимние шины. Фото: motortrend.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Зимние шины — это важная часть безопасности автомобиля в холодное время года, ведь они лучше держатся дорожного покрытия, увеличивают эффективность торможения и снижают риск аквапланирования. Однако, как и любая деталь машины, зимние шины имеют срок службы.

Поэтому водителям с особым вниманием следует следить за износом покрышек и не медлить с заменой в случае необходимости.

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Сколько служат зимние шины

В целом, зимние шины рекомендуется менять каждые 5-7 лет вне зависимости от их износа. Но срок службы зимних шин может варьироваться в зависимости от ряда факторов.

  • Производитель и качество покрышек. Некоторые бренды и модели шин разработаны для более длительного использования. Как правило, качественные шины могут служить до 6-7 лет.
  • Условия эксплуатации. Если шины часто используются на асфальте, при низких температурах, их срок службы может значительно снизиться.
  • Стиль вождения. Агрессивное вождение, частые торможения и ускорение также влияют на износ шин.
  • Техническое состояние авто. Неправильная регулировка подвески или некачественное обслуживание увеличивают износ шин.
  • Перегрузка. Если автомобиль регулярно перегружен, это также повлияет на износ шин.

Когда покупать новые зимние шины

  • Глубина протектора. Когда глубина протектора составляет менее 4 мм, это сигнал о том, что шины теряют свои эксплуатационные свойства. Специалисты советуют менять шины при достижении этого порога.
  • Визуальные повреждения. Если у шин серьезные дефекты, трещины, выпуклости или другие видимые повреждения, их следует заменить немедленно.
  • Текущие индикаторы износа. Большинство зимних шин имеют индикаторы износа, сообщающие о необходимости смены.

Ранее шиномонтажник поведал, как верно избрать зимние шины для авто. Также мы писали, почему колеса автомобиля спускаются даже без видимых повреждений.

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