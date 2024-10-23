Зимние шины для авто — срок службы и признаки потребности в замене

Зимние шины. Фото: motortrend.com

Зимние шины — это важная часть безопасности автомобиля в холодное время года, ведь они лучше держатся дорожного покрытия, увеличивают эффективность торможения и снижают риск аквапланирования. Однако, как и любая деталь машины, зимние шины имеют срок службы.

Поэтому водителям с особым вниманием следует следить за износом покрышек и не медлить с заменой в случае необходимости.

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Сколько служат зимние шины

В целом, зимние шины рекомендуется менять каждые 5-7 лет вне зависимости от их износа. Но срок службы зимних шин может варьироваться в зависимости от ряда факторов.

Производитель и качество покрышек. Некоторые бренды и модели шин разработаны для более длительного использования. Как правило, качественные шины могут служить до 6-7 лет.

Некоторые бренды и модели шин разработаны для более длительного использования. Как правило, качественные шины могут служить до 6-7 лет. Условия эксплуатации. Если шины часто используются на асфальте, при низких температурах, их срок службы может значительно снизиться.

Если шины часто используются на асфальте, при низких температурах, их срок службы может значительно снизиться. Стиль вождения. Агрессивное вождение, частые торможения и ускорение также влияют на износ шин.

Агрессивное вождение, частые торможения и ускорение также влияют на износ шин. Техническое состояние авто. Неправильная регулировка подвески или некачественное обслуживание увеличивают износ шин.

Неправильная регулировка подвески или некачественное обслуживание увеличивают износ шин. Перегрузка. Если автомобиль регулярно перегружен, это также повлияет на износ шин.

Когда покупать новые зимние шины

Глубина протектора. Когда глубина протектора составляет менее 4 мм, это сигнал о том, что шины теряют свои эксплуатационные свойства. Специалисты советуют менять шины при достижении этого порога.

Когда глубина протектора составляет менее 4 мм, это сигнал о том, что шины теряют свои эксплуатационные свойства. Специалисты советуют менять шины при достижении этого порога. Визуальные повреждения. Если у шин серьезные дефекты, трещины, выпуклости или другие видимые повреждения, их следует заменить немедленно.

Если у шин серьезные дефекты, трещины, выпуклости или другие видимые повреждения, их следует заменить немедленно. Текущие индикаторы износа. Большинство зимних шин имеют индикаторы износа, сообщающие о необходимости смены.

Ранее шиномонтажник поведал, как верно избрать зимние шины для авто. Также мы писали, почему колеса автомобиля спускаются даже без видимых повреждений.