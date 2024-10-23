Зимние шины для авто — срок службы и признаки потребности в замене

Зимние шины для автомобиля — сколько служат, когда пора покупать новые
Зимние шины — это важная часть безопасности автомобиля в холодное время года, ведь они лучше держатся дорожного покрытия, увеличивают эффективность торможения и снижают риск аквапланирования. Однако, как и любая деталь машины, зимние шины имеют срок службы.
Поэтому водителям с особым вниманием следует следить за износом покрышек и не медлить с заменой в случае необходимости.
Сколько служат зимние шины
В целом, зимние шины рекомендуется менять каждые 5-7 лет вне зависимости от их износа. Но срок службы зимних шин может варьироваться в зависимости от ряда факторов.
- Производитель и качество покрышек. Некоторые бренды и модели шин разработаны для более длительного использования. Как правило, качественные шины могут служить до 6-7 лет.
- Условия эксплуатации. Если шины часто используются на асфальте, при низких температурах, их срок службы может значительно снизиться.
- Стиль вождения. Агрессивное вождение, частые торможения и ускорение также влияют на износ шин.
- Техническое состояние авто. Неправильная регулировка подвески или некачественное обслуживание увеличивают износ шин.
- Перегрузка. Если автомобиль регулярно перегружен, это также повлияет на износ шин.
Когда покупать новые зимние шины
- Глубина протектора. Когда глубина протектора составляет менее 4 мм, это сигнал о том, что шины теряют свои эксплуатационные свойства. Специалисты советуют менять шины при достижении этого порога.
- Визуальные повреждения. Если у шин серьезные дефекты, трещины, выпуклости или другие видимые повреждения, их следует заменить немедленно.
- Текущие индикаторы износа. Большинство зимних шин имеют индикаторы износа, сообщающие о необходимости смены.
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