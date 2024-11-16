Цей факт про автомобільні шини здивує більшість водіїв

Lexus UX з білими шинами. Фото: Lexus

Коли ми говоримо про автомобільні шини, зазвичай згадуємо їхні чорні, масивні покришки, які тримають машини на дорозі. Але чи знали ви, що їхній справжній колір — білий?

Це може звучати дивно, але існує обґрунтування для цієї деталі.

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Вдосконалений каучук

В основі шин знаходиться натуральний каучук, який, у своєму первісному стані має білий колір. Однак, з часом, цей матеріал виявився недостатньо витривалим для використання на автомобілях. Додаткові елементи, такі як сажа (вуглець), були введені до складу гумової суміші, щоб підвищити продуктивність шин та забезпечити їхню витривалість.

Вуглець надає шинам чорний колір та бажаних характеристик:

Поліпшена міцність. Допомагає шинам витримувати високі навантаження та напруги.

Допомагає шинам витримувати високі навантаження та напруги. Стійкість до стирання. Продовжує їхній термін служби, а також забезпечує безпечніше водіння.

Продовжує їхній термін служби, а також забезпечує безпечніше водіння. Кращий контакт з дорогою. Покращенню зчеплення з поверхнею дороги, що, своєю чергою, підвищує безпеку під час руху.

Додаткові компоненти

Крім вуглецю, виробники шин використовують додаткові елементи, такі як антиоксиданти, пігменти, масла та полімери, для досягнення конкретних характеристик. Всі ці компоненти працюють разом, щоб забезпечити оптимальну продуктивність та безпеку при експлуатації.

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