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Який штраф за прогрівання двигуна авто взимку

25 грудня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Який штраф загрожує за прогрівання двигуна автомобіля взимку
Водію варто пристебнутися. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Коли водій сидить у машині на стоянці з увімкненим двигуном, він може не усвідомлювати, що зобов’язаний пристебнути пасок безпеки. Багато хто не знає, що за його відсутність під час прогрівання автомобіля поліція має право накласти штраф 510 грн.

Про це написав Avtopilot.

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Важливо зрозуміти, що автомобіль, у якого заведений двигун, вважається експлуатованим, й у такому випадку водій повинен дотримуватись правил дорожнього руху.

Чому важливо пристібати ремінь безпеки? Насамперед це вимога закону, яка діє не лише під час руху, а й щоразу коли двигун машини заведений.

Як уникнути стягнення

Щоб уникнути штрафу, навіть просто чекаючи в автомобілі на стоянці, варто пристебнутися. Якщо ж штраф все ж було виписано, потрібно звернути увагу на докази.

Поліціянти повинні мати належні свідчення про порушення, такі як записи з бодікамери, що фіксують факт заведеної машини та непристебнутого паска. Якщо таких доказів немає, існує можливість оскаржити штраф у суді. Це може заощадити кошти, але найкраще запобігти проблемі заздалегідь.

Раніше ми писали, яке покарання отримає водій за їзду на автомобілі без бампера. Також експерти назвали п’ять випадків, коли у водія можуть забрати права.

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